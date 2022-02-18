Из-за камней в почках отрезали все пальцы
34-летняя женщина была вынуждена пройти через ампутацию всех пальцев на руках в результате осложнения мочекаменной болезни. Врачи опасаются, что она может лишиться и своих ног.
Жительница английского города Питерборо Сэди Кемп (Sadie Kemp) потеряла все пальцы на руках и может лишиться ног из-за тяжёлого осложнения мочекаменной болезни. Накануне Рождества прошлого года она вместе с двухлетним сыном строила игрушечную кухню, когда неожиданно почувствовала острую боль в почках. Через некоторое время кричащую от боли мать двоих детей привезли в больницу на обследование, но там лишь купировали боль лекарствами, отправили её домой и посоветовали возвращаться только при ухудшении состояния.
Через некоторое время женщина вернулась в таком тяжелом виде, что её пришлось поместить в состояние искусственной комы на две недели. Врачи обнаружили, что острая боль связана с камнем в почках, который спровоцировал заражение крови или сепсис. Это угрожающее жизни расстройство, вызванная гиперреакцией иммунной системы, атакующей собственные ткани.
Сепсис также провоцирует тромбы, нарушающие приток крови к конечностям, что и приводит к ампутациям. Несчастной вначале отрезали все пальцы на левой руке, теперь ей предстоит ампутация всех пальцев на правой руке, а врачи не убеждены в том, что им не придётся отрезать ей пальцы на ногах, потом ступни, а потом и ноги. В какой-то период положение Сэди было настолько тяжёлым, что врачи предложили родственникам женщины отключить её от аппаратов искусственной жизнедеятельности и дать мирно умереть. Но родные заявили, что не хотят, чтобы её дети стояли у могилы матери. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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