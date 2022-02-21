Эксперт назвала природный антидепрессант
Эксперт Центра молекулярной диагностики Маргарита Провоторова рассказала, как бананы влияют на настроение человека.
Бананы — не просто яркий фрукты жизнерадостного цвета, по словам специалиста они представляют собой настоящий природный антидепрессант.
Такой эффект плода обоснован содержанием в нем триптофана. Уровень этой аминокислоты, определяет количество серотонина, который принято называть гормоном «счастья». Благодаря этому элементу улучшается не только настроение, а и память и сон.
Помимо этого, в бананах отмечается примерно 11% суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте и примерно 19% незаменимого для корректной работы нервной системы витамина В6.
«В бананах много необходимого для сердца, мышц и водного баланса калия, около 340 мг в 100 граммах мякоти. Так много, что бананов можно „переесть“. По этой причине, а также из-за высокой калорийности, оптимальной разовой порцией считается один плод среднего размера», — добавила эксперт.
Кроме того, недозрелые плоды оказывают стимулирующий эффект для увеличения полезной микрофлоры кишечнике, то есть их действие можно равноценно работе пребиотиков.
Маргарита Провоторова
Здоровье
Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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