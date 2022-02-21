Эксперт назвала природный антидепрессант

«В бананах много необходимого для сердца, мышц и водного баланса калия, около 340 мг в 100 граммах мякоти. Так много, что бананов можно „переесть“. По этой причине, а также из-за высокой калорийности, оптимальной разовой порцией считается один плод среднего размера», — добавила эксперт.

Бананы — не просто яркий фрукты жизнерадостного цвета, по словам специалиста они представляют собой настоящий природный антидепрессант.Такой эффект плода обоснован содержанием в нем триптофана. Уровень этой аминокислоты, определяет количество серотонина, который принято называть гормоном «счастья». Благодаря этому элементу улучшается не только настроение, а и память и сон.Помимо этого, в бананах отмечается примерно 11% суточной потребности организма в аскорбиновой кислоте и примерно 19% незаменимого для корректной работы нервной системы витамина В6.Кроме того, недозрелые плоды оказывают стимулирующий эффект для увеличения полезной микрофлоры кишечнике, то есть их действие можно равноценно работе пребиотиков.