У женщин, лечивших бесплодие, чаще бывают осложненные беременности

«Женщины в возрасте все чаще обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям. Однако увеличение материнского возраста увеличивает риск наличия или развития таких заболеваний, как хроническая гипертония, что увеличивает риск осложнений беременности», - рассказывает автор исследования доктор Пенси Ву, старший преподаватель и почетный консультант по акушерству в Медицинской школе Кильского университета.

Женщины, зачавшие с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (лечение бесплодия), могут подвергаться повышенному риску сосудистых осложнений и осложнений, связанных с беременностью. Такие данные представлены в новом исследовании, опубликованном в журнале Go Red for Women.Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — это общий термин для лечения бесплодия, при котором яйцеклетки или эмбрионы обрабатываются для повышения шансов на беременность. Эти методы лечения могут включать введение лекарств для контроля времени овуляции, а также такие процедуры, как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) или интрацитоплазматическую инъекцию спермы.Ученые изучили данные пациенток в США. В исследование была включена информация о более чем 106 тыс. родов, случившихся благодаря ВРТ, и более 34 млн родов, случившихся без ВРТ. Ученые обнаружили, что женщины, зачавшие с помощью ВРТ, были старше (средний возраст 35 лет против 28 лет). У тех, кто зачал с помощью ВРТ, также было больше хронических заболеваний.Женщины, забеременевшие с помощью ВРТ, в 2,5 раза чаще страдали от острого повреждения почек, также известного как острая почечная недостаточность, у них на 65% был выше риск аритмии. У беременных, зачавших с помощью ВРТ, был на 57% выше риск отслойки плаценты, на 38% выше риск кесарева сечения; и на 26% выше риск преждевременных родов.Ранее MedikForum рассказывал, какой признак говорит о скорой смерти