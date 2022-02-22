Положительное влияние алкоголя на сердце - это миф
Принято считать, что один-два бокала вина в день не только не вредны для нашего здоровья, но и могут представлять пользу для сердца. Однако исследователи из Великобритании данное предположение опровергли.
Некоторые научные исследования предполагают, что умеренное употребление спиртных напитков может укрепить здоровье сердца. Так, эксперты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют для мужчин не более двух спиртных напитков в сутки, а для женщин не более одного. Однако новое исследование с участием свыше 350 000 человек показало, что даже небольшое количество алкоголя сердцу не помогает. Авторы исследования наблюдали за людьми, которые употребляли алкоголь, либо не прикасались к спиртным напиткам. Период наблюдений составил, в среднем, 7 лет, а возраст участников от 40 до 69.
В исследованиях такого плана обычно сравнивают людей пьющих с теми, кто вообще не употреблял алкоголь, чтобы установить разницу в их здоровье. Но подобного рода сравнения могут приводить к недобросовестным итогам, поскольку некоторые непьющие люди просто делают это из-за того, что они вылечились от алкогольной зависимости, либо избегают спиртного из-за каких-то тяжелых проблем со здоровьем. Данный дефект был исправлен в ходе нынешнего исследования U.K. Biobank, авторы которого сравнили количество употребляемых алкогольных напитков в разных группах.
Было установлено, что употреблявшие наибольшее количество алкоголя чаще умирали от болезней сердца. Особенно часто это происходило с любителями пива, сидра и других крепких спиртных напитков. При этом потребители вина в умеренном количестве действительно имели несколько сниженной риск развития одного недуга - болезни коронарных артерий, но все остальные сердечно-сосудистые заболевания у них развивались точно так же часто, как и у тех, кто алкоголя не употреблял. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
U.K. Biobank
Здоровье
Крупное долгосрочное исследование биобанка в Соединенном Королевстве, в ходе которого изучается соответствующий вклад генетической предрасположенности и воздействия окружающей среды в развитие заболеваний
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