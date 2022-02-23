О чём важно помнить желающим забеременеть после 30
Если вы планируете впервые зачать ребёнка уже после 30, необходимо опасаться возможных осложнений, возникающих во время беременности. Также важно позаботиться и о собственной фертильности.
В современном мире многие пары откладывают беременность до 30 и старше, стремясь сосредоточиться на развитии карьеры и построении более стабильной жизни, а также покупки жилья. Однако после 35 у женщин наблюдается резкое снижение фертильности, и это необходимо учитывать при планировании беременности. Если вынашивать ребёнка в период от 20 до 30, то вероятность любых осложнений намного меньше, чем после 30, и особенно после 35. Женщины появляются на свет со всеми яйцеклетками, но с возрастом их качество ухудшается.
Когда женщинам исполняется 30 или 40, у них возникает риск некоторых осложнений. Беременные после 35 относятся к группе высокого риска. Вынашивание часто сопровождается такими осложнениями, как выкидыш, гипертония или риск хромосомных проблем, а также внематочная беременность и вероятность кесарева сечения. Необходимо быть готовым к преэклампсии или повышенному артериального давления в период беременности. Также часто у таких будущих мам развивается и гестационный диабет.
Да, возрастные мамы имеют высокий риск названных выше осложнений, но это не значит, что они не могут зачать ребёнка. Если вы серьёзно планируете материнство в этот период своей жизни, категорически откажитесь от вредных привычек, включая курение и алкоголь, которые негативно отражаются на фертильности, приводят к многочисленным осложнением для мамы и будущего ребёнка, включая преждевременные роды, родовые дефекты и даже синдром внезапной детской смерти. Избавьтесь от лишнего веса. Посоветуйтесь с врачами, если у вас были нерегулярные месячные, имеется гипертония, заболевания щитовидной железы, проблемы с сердцем или недавно перенесённые операции. Пройдите через все диагностические тесты, обязательно боритесь со своим стрессом, который может негативно повлиять на гормональный баланс и нарушить репродуктивную систему организма. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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