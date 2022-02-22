Особый иммунитет: вирусологи объяснили наличие не болеющих ковидом людей
По мнению вирусолога, профессора Петра Чумакова, наличие перекрестного иммунитета у некоторых людей может объяснять их устойчивость к заражению ковидом.
Вирусолог Чумаков объяснил, что люди, не болевшие COVID-19 за весь период пандемии, могут обладать перекрестным иммунитетом, который сформировался у них в результате перенесенной ранее инфекции, возникшей из-за заражения другим коронавирусом. Из той массы людей, которые до сих пор избегали заражения, какая-то часть еще столкнется с ковидом. Но определенная часть никогда не будет болеть «короной», их перекрестный иммунитет обеспечит им такую неуязвимость, убежден Чумаков.
«Россияне, не болевшие COVID-19, ранее могли перенести инфекцию, вызванную другим коронавирусом, что дало перекрестный иммунитет, который защищает в текущую пандемию»,- поделился вирусолог своим мнением в комментарии Ura.ru.
Мнение о том, что «особый иммунитет» может быть свойствен определенной категории россиян, разделяет другой ученый вирусолог, Анатолий Альштейн. Он допустил, что у «непрошибаемых» для ковида людей концентрация рецепторов, с которыми связывается вирус для проникновения в организм, может быть снижена. Таким людям, чтобы заразиться, нужно подвергнуться действию сразу очень значительного количества вирусных частиц.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты рекомендуются людям для выздоровления от ковида.
Петр Чумаков
Здоровье
молекулярный биолог, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта
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