Простой тест на память помогает определить болезнь Альцгеймера в будущем

«Эти результаты показывают, что с помощью теста можно улучшить диагностику снижения когнитивных функций на стадии, предшествующей диагностике болезни Альцгеймера», - рассказывает доктор Эллен Гробер из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе.

Новое исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что у людей без проблем с памятью или мышлением плохой результат простого теста на память может быть связан с биомаркерами болезни Альцгеймера. Кроме того, результат теста может говорить о ранних признаках нарушения памяти, за которыми следует деменция.Она подчеркнула, что использование теста может быть полезно для определения людей, которых можно включить в клинические испытания для предотвращения снижения когнитивных функций. Так же простой тест может снизить необходимость в дорогостоящем и инвазивном сканировании или люмбальной пункции.В рамках теста людям показывают изображения предметов и дают подсказки о категории предмета, например, изображение винограда с подсказкой «фрукты». Затем участников просят вспомнить предметы, сначала самостоятельно, а затем с подсказками для предметов, которые они не запомнили. По словам Гробер, этот тест помогает выявить легкие проблемы с памятью, которые возникают у многих здоровых пожилых людей, но не оказывает большого влияния на память людей с деменцией.В исследовании приняли участие 4 484 человека без когнитивных проблем, средний возраст которых составил 71 год. Участники были разделены на пять групп в зависимости от результатов теста. Стадии с нулевой по вторую отражают возрастающие трудности с извлечением воспоминаний, они предшествуют деменции на пять-восемь лет.Ранее MedikForum писал, по какому признаку можно определить скорую смерть