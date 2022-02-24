Идеальный возраст для родов - это 25
Лучше всего рожать ребёнка в 25 лет. Если женщины проходят через роды в этом возрасте, то они живут дольше, как установили учёные из Университета Сеула в Южной Корее.
Родившие детей в возрасте 25 лет женщины обладают максимальной продолжительностью жизни. Раньше ученые тоже связывали роды после 30 с продолжительностью жизни, однако эксперты предполагали, что рождение ребёнка может ускорить процессы старения. И вот теперь исследователи из Кореи утверждают, что самый лучший период для родов это 24-25 лет. Такой вывод они сделали после обследования более 4 000 представительниц прекрасного пола.
Было установлено, что родившие малыша до или после этого возраста мамы на 5% чаще умирали по любой причине в следующие полтора года. Причём этот тренд изменялся буквой U, а значит, риск становился более высоким, как только женщина удалялась от того самого желаемого возраста в 24-25. При этом не рекомендуются и более молодые роды, поскольку чаще всего в юном возрасте детей рожали девушки из неблагополучных семей, что подвергало их риску психических и физических недомоганий.
Что касается более возрастных мам, то вынашивание ребёнка и роды могут очень тяжело сказаться на их здоровье, как полагают исследователи. При этом и на территории Южной Кореи, и Великобритании с США возраст первых родов у женщин статистически всё время увеличивается уже очень давно. Это связано с желанием представительниц прекрасного пола вначале побеспокоиться о своей карьере. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сеула
Здоровье
Государственная университетская корпорация «Сеульский университет» — крупнейший и самый известный вуз Южной Кореи, расположенный в Сеуле
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