«Когда есть высокая заболеваемость ОРВИ и вокруг слишком много различных возбудителей, процент комбинированных инфекций, когда человек заражается одновременно двумя-тремя, тоже растет», - сказал он «Ленте.ру ».

На днях в СМИ появилась информация о распространении затяжной простуды – новой, необычайно долговременной формы ОРВИ. Прозвучали предположения о том, что такие неделями и месяцами длящиеся инфекции могут вызываться новым и неизученным пока вирусом.Врач Крючков связал возникающую у россиян затяжную простуду с сочетанием инфекций, он заявил, что в сезон значительной активизации различных инфекций люди становятся предрасположенными к заражению сразу несколькими возбудителями.Крючков добавил, что в этом случае может возникать ощущение сверхдлительного течения одной болезни, когда заболевшие люди очень долго испытывают патологические симптомы, присущие в реальности нескольким.Иммунолог считает, что о новом вирусе речи не идет.Он добавил, что вирусным инфекциям свойственно осложняться развитием бактериальных, воспалительных процессов. Это обычно происходит при ослаблении защитных ресурсов иммунитета. Клиническая картина такого процесса тоже может выглядеть как одна аномально затянувшаяся болезнь, та же простуда.Кроме того, впечатление затяжного ОРВИ может производить «долгий ковид» – состояние, возникающее после перенесенного коронавируса и проявляющееся в долго длящихся болезнетворных симптомах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто может ощущать плохое самочувствие в период магнитных бурь.

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