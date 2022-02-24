Онколог рассказала, как ношение бюстгальтера влияет на здоровье груди
Онколог Ольга Высотина рассказала, как размер груди влияет на необходимость в ношении бюстгальтера.
Как объяснила врач: для того, чтобы определить насколько нижнее белье влияет на здоровье груди, необходимо учитывать ее размер.
Небольшой размер груди (чашки A, B)
В случае, если грудь не объемна и не «отвисает» под собственным весом, отказ от ношения бюстгальтера не приведет к проблемам со здоровьем.
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Однако, носить этот элемент нижнего белья придется в случаях лактации и занятий спортом.
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«Желателен спортивный бюстгальтер при занятиях спортом и при физической активности — и как дополнительная поддержка, и как защита нежной кожи сосков от трения», — говорит эксперт.
Пышная грудь (чашка от C и более)⠀
В такой ситуации связочному аппарату сложнее поддерживать грудь больших размеров без дополнительной помощи. Это ведет к овисанию молочных желез и появлению растяжек на коже.
Помимо этого, возрастает нагрузка на мышц спины, позвоночник, что приводит к болезненным ощущениям. Также, в случае нежелания носить нижнее белье существенный дискомфорт доставляет раздражение из-за потливости в складке под молочной железой.
Поэтому женщинам из этой категории не стоит отказываться от поддержки груди в виде бюстгальтера. При этом важно подобрать удобную, подходящую по размеру модель.
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Эксперт также отметила, что не следует излишне увлекаться применению силиконовых накладок на грудь, так как они могут стать причиной раздражения, дерматита и перегрева ткани молочных желез.
Кроме того, врач подчеркнула, что распространенный миф о том, что ношение нижнего белья связано с рисками развития онкологии не соответствует действительности.
«Наличие или отсутствие бюстгальтера никак не влияет на риск рака молочной железы. То, что бюстгальтеры на косточках вызывают рак — миф. Бюстгальтер может стать причиной дискомфорта, натирания кожи, даже ссадин, но не причиной рака», — резюмировала она.
Ольга Высотина
Здоровье
Врач-онколог, маммолог
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