Онколог рассказала, как ношение бюстгальтера влияет на здоровье груди

Небольшой размер груди (чашки A, B)

«Желателен спортивный бюстгальтер при занятиях спортом и при физической активности — и как дополнительная поддержка, и как защита нежной кожи сосков от трения», — говорит эксперт.

Пышная грудь (чашка от C и более)

«Наличие или отсутствие бюстгальтера никак не влияет на риск рака молочной железы. То, что бюстгальтеры на косточках вызывают рак — миф. Бюстгальтер может стать причиной дискомфорта, натирания кожи, даже ссадин, но не причиной рака», — резюмировала она.

Как объяснила врач: для того, чтобы определить насколько нижнее белье влияет на здоровье груди, необходимо учитывать ее размер.В случае, если грудь не объемна и не «отвисает» под собственным весом, отказ от ношения бюстгальтера не приведет к проблемам со здоровьем.Однако, носить этот элемент нижнего белья придется в случаях лактации и занятий спортом.В такой ситуации связочному аппарату сложнее поддерживать грудь больших размеров без дополнительной помощи. Это ведет к овисанию молочных желез и появлению растяжек на коже.Помимо этого, возрастает нагрузка на мышц спины, позвоночник, что приводит к болезненным ощущениям. Также, в случае нежелания носить нижнее белье существенный дискомфорт доставляет раздражение из-за потливости в складке под молочной железой.Поэтому женщинам из этой категории не стоит отказываться от поддержки груди в виде бюстгальтера. При этом важно подобрать удобную, подходящую по размеру модель.Эксперт также отметила, что не следует излишне увлекаться применению силиконовых накладок на грудь, так как они могут стать причиной раздражения, дерматита и перегрева ткани молочных желез.Кроме того, врач подчеркнула, что распространенный миф о том, что ношение нижнего белья связано с рисками развития онкологии не соответствует действительности.