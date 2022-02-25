Пешеходные районы могут снизить распространенность ожирения и диабета

«Искусственная среда может влиять на уровень физической активности, продвигая активные виды транспорта, такие как ходьба и езда на велосипеде, по сравнению с пассивными, такими как использование автомобиля», - рассказывает доктор Джиллиан Л. Бут, магистр наук из Университета Торонто.

Новая статья, опубликованная в журнале Endocrine Reviews, показывает, что люди, которые живут в районах, где хорошо развита инфраструктура для пешеходов, присутствуют места для активного отдыха, более активны, а диабет и ожирение у них встречаются реже.Ученые выбрали несколько исследований искусственной среды и ее влияния на здоровье населения. Результаты продемонстрировали, что районы с хорошей инфраструктурой для пешеходов, отличались меньшим количеством лиц с ожирением и диабетом. Другое крупное исследование, в котором приняли участие 32 тыс. человек продемонстрировало, что в благоустроенных для пешеходов районах распространенность ожирения составила 43 %, в то время как в менее обустроенных 53 %.Исследование 1,1 миллиона взрослых с нормальным уровнем сахара в крови показало, что частота преддиабета была на 20 % выше среди людей, живущих в районах с меньшей пешеходной доступностью после 8 лет наблюдения.Другое исследование с участием 1,6 миллиона взрослых показало, что вероятность развития диабета на 30-50 % выше среди людей, живущих в малолюдных районах, чем в районах с высокой проходимостью. В популяционном канадском исследовании переезд из района с плохой пешеходной доступностью был связан с уменьшением вероятности гипертонии на 54 %.Ранее ученые объяснили, по какому признаку можно определить приближающуюся смерть