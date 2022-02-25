Кровотечение между месячными может быть признаком рака

«Раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение и может предотвратить перерождение клеток шейки матки в раковые», - рассказывают специалисты Американского онкологического общества.

Рак шейки матки когда-то был основной причиной смерти от рака среди женщин. Сегодня, благодаря достижениям в области скрининга, многим пациенткам диагноз ставится на предраковой стадии.Знание признаков и симптомов рака шейки матки поможет избежать задержки с диагностикой. В частности, специалисты советуют обратить внимание на прорывные кровотечения между менструациями. Данное явление называется метроррагия, оно довольно распространено. Чаще всего оно не свидетельствует о серьезном заболевании, но может сигнализировать о первых признаках рака шейки матки.В среднем менструальный цикл длится от 25 до 30 дней. У большинства женщин менструация длится от двух до семи дней в рамках этого цикла. Прорывное кровотечение происходит вне этого периода. Это могут быть как небольшие кровянистые выделения, так и более сильное кровотечение.Если причиной этих прорывных кровотечений является рак, можно заметить и другие симптомы. Это аномальные выделения из влагалища или кровотечения после секса. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), у некоторых женщин с раком шейки матки менструации проходят обильнее, а боль затрагивает таз, нижнюю часть живота и поясницу.Ранее диетолог объяснила, зачем добавлять клубнику в свой рацион