10 фруктов и овощей с высокой дозой витамина С - защита от зимних болезней

«Учитывая более прохладную погоду и более короткие дни, соблюдение сбалансированной диеты, безусловно, улучшит общее состояние здоровья и поможет вам получить все эти витамины и минералы, повышающие иммунитет. Апельсины всегда связаны с витамином С, но добавление сезонных овощей, таких как брюссельская капуста, также увеличит его потребление. Если людям сложно есть достаточно фруктов и овощей, стоит рассмотреть добавки с витамином С как альтернативный вариант», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Апельсины

«Помимо витамина С, апельсины также богаты фолиевой кислотой, кальцием и магнием».

Помидоры

«Добавляйте помидоры в салаты, пасту и супы, чтобы увеличить уровень витамина С», — сказал он.

Брокколи

«Это идеальный овощной гарнир, его также можно использовать в жарком, супах и салатах», - объясняет Строков.

Перец

Клубника

«Ягоды — отличное вкусное лакомство, позволяющее увеличить количество витамина С в вашем рационе. Добавляйте в хлопья для завтрака или просто ешьте их сразу после очистки, прямо из корзинки».

Капуста

«В ней много витаминов С и Е, которые поддерживают здоровую иммунную систему».

Брюссельская капуста

«Нравится вам это или нет, но овощи — отличный источник витамина С и К. Попробуйте поджарить их для чего-нибудь другого, добавьте в жаркое или попробуйте сырыми в салате».

Картофель

Черная смородина

Киви

«Отличное дополнение к греческому или натуральному йогурту или к смузи», — добавил врач.

В зимние месяцы может показаться неизбежным, что вы заболеете какой-нибудь болезнью.Будь то простуда, грипп или COVID-19, в это время года мы все гораздо более уязвимы к инфекции. Хотя предотвратить все сезонные заболевания невозможно, существуют способы снизить риск их заражения.Потребление витаминов является одним из таких способов, причем витамин С, в частности , несет в себе целый ряд преимуществ для здоровья.К ним относятся поддержка иммунной системы, психологических функций, снижение усталости и усталости, защита клеток от окислительного стресса и поддержание здоровья кожи, кровеносных сосудов, костей и хрящей.Она поделилась своими 10 лучшими фруктами и овощами, богатыми витамином С, которые стоит попробовать добавить в свой рацион.Апельсины богаты витамином С. Саманта сказала: «Попробуйте добавить этот вкусный фрукт в хлопья для завтрака или приготовить сочный фруктовый салат.Они также богаты фолиевой кислотой и калием.Лучший способ получить витамин С из брокколи — есть его сырым или приготовленным на пару, а не варить или жарить.Технически перец является фруктом и богат витаминами Е, К и клетчаткой.Капусту часто называют суперпродуктом.Возможно, еще более удивительно то, что картофель является хорошим источником витамина С, В6, калия и клетчатки.Добавляйте их в каши, во фруктовый салат или в йогурт, чтобы получить вкусный перекус.Киви не только богат витамином С, но и является хорошим источником витамина К и клетчатки.Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.

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