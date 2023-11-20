Врач Бережанский назвал судороги среди признаков тяжелой аллергии на холод

«По словам Бережанского, у человека с аллергией на холод сначала появляется краснота на коже, зуд и отек, затем – лихорадка, общая слабость, осиплость голоса. В особо тяжелых случаях могут возникнуть тошнота, шум в ушах, судороги, одышка», - поделился он с aif.ru

Многие люди с усилением холодов могут ощущать ухудшение самочувствия. Иногда чувствительность организма к холоду может быть столь сильной, что неблагополучные симптомы такой реакции возникают, когда еще нет никаких морозов, – например, при нескольких градусах тепла или при сильном ветре. Рассказавший об этом врач Бережанский заметил: холодовой аллергии в первую очередь подвержены дети.Среди взрослых группу риска составляют люди с герпесом, сахарным диабетом и с нарушениями щитовидки или только недавно перенесшие ОРВИ.Врач назвал судороги среди признаков тяжелой аллергии на холод.Павел Бережанский добавил, что при чувствительности к холоду на коже и слизистых может появиться крапивница – сыпь, сопровождаемая ощущением жжения. В тяжелых случаях происходит развитие дерматита, при котором на коже возникают трещины и шелушение, появляются корки.По словам медика, за кожей в сезон холодов следует бережно ухаживать. Для поддержки организма в рационе должны присутствовать продукты, содержащие витамины Е, А, С, РР.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заболевание менингитом можно спутать с обычной ОРВИ

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