Употребление воды и продуктов с триптофаном помогает не набрать лишний вес зимой

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ноги на весах

Эксперты поделились несколькими правилами, помогающими не набрать лишние килограммы зимой: одно из них – это пить достаточно воды.

В зимние месяцы часто происходит прибавка веса. Зимой у многих людей падает уровень физической активности, но одновременно увеличивается количество сытных и вкусных блюд в рационе. Стоит ли удивляться впоследствии тому, что пояс на брюках перестает сходиться?

Между тем следуя ряду правил можно избежать нежелательного набора дополнительных килограммов, об этом сообщил РБК Life.
В частности, способом, который помогает не набрать лишний вес зимой, является употребление достаточного количества воды.

«Зимой человек выделяет пота столько же, сколько и в другое время года. А из-за работающих круглыми сутками отопительных приборов, теплой и многослойной одежды тело сильно обезвоживается. Это может привести к перееданию, поскольку людям свойственно путать жажду с чувством голода», - объяснили эксперты необходимость пить воду.

Помимо употребления воды не набрать лишний вес зимой помогает прием продуктов, содержащих триптофан (например, его много в индейке и другом мясе птицы, брокколи). Употребление триптофана способствует выработке серотонина – нейромедиатора, обеспечивающего человеку хорошее настроение, устойчивость к стрессу. Беспокойство и волнение часто способствуют тому, что люди переедают.

Еще одно правило: зимой следует употреблять больше теплых жидких блюд – это согревает и помогает не перебрать с калориями.

Вдобавок следует поддерживать постоянно ровное чувство сытости – есть регулярно и понемногу. Если организм зимой подолгу не получает пищи, при доступе к ней может возникнуть «зверский» аппетит с поглощением большого количестве еды.

Также нужно придерживаться правила поддерживать физическую активность – зимой следует регулярно делать упражнения и чаще ходит пешком на свежем воздухе.

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