Офтальмолог рассказала, как питаться для здоровья глаз
Офтальмолог Марина Александрийская назвала ключевые витамины для здоровья глаз.
По словам врача, следить за здоровьем в условиях современных тенденций нарушения режима дня, питания, повышенного риска заболеваний и стрессов особенно актуально. Не исключение - и состояние органов зрения.
Так, наиболее значимыми для поддержания зрения выступают сразу несколько витаминов и микроэлементов, как по отдельности, так и в некоторых комбинациях.
Витамин А
Польза: предотвращение синдрома сухого глаза, снижение вероятности инфекций внутри глаз, укрепление сетчатки, поддержание иммунитета, здоровье кожи.
Источники: морковь, сладкий картофель, шпинат и абрикосы.
Витамин С
Польза: снижение вероятности развития катаракты и макулодистрофии, поддержание эластичности капилляров сетчатки.
Источники: перец, брокколи, горчица, апельсины, киви и клубника.
Витамин Е и цинк
Польза: предотвращение развития катаракты и макулодистрофии, антиоксидантное действие, противодействие старению клеток.
Источники: говядина, яйца, морепродукты и устрицы, орехи и семена растений, курага.
Лютеин и зеаксантин
Польза: защита глаза от сине-фиолетового спектра излучения и детских глаз, антиоксидантное действие, предотвращение развития макулодистрофии, улучшение восприятия цвета и сумеречного зрения.
Источники: кукуруза, паприка, шафран и черника.
Омега-3
Польза: предотвращение атеросклероза сосудов клетчатки и развития синдрома сухого глаза.
Источники: морепродукты, льняные масло и семена, водоросли, семена Чиа, авокадо.
Витамин Д
Польза: регулировка минерального обмена, улучшение тонуса мышц, укрепление иммунитета, регуляция давления.
Источники: печень рыбы, икра, рыбий жир, молочные продукты, картофель, овсяная крупа, петрушка.
Витамины группы В (В2 - Рибофлавин)
Польза: предотвращение развития катаракты, кератитов, конъюнктивитов, обеспечение местного, глазного, иммунитета, кровоснабжение органов зрения, а также улучшение здоровья кожи, ногтей и волос.
Источники: печень и почки, яйца, творог, молоко, гречневая крупа, дрожжи, брокколи, белокочанная капуста, грибы (шампиньоны, белые и лисички), миндаль.
Кроме того, врач рассказала, как бороться с уже имеющимися болезнями глаз:
- при синдроме сухого глаза необходимо обогатить рацион источниками омега-3 и витамин А;
- с ячменем, халязионами и конъюнктивитами потребуется курс витаминов А, В, Е;
- в случае ухудшения зрения в темноте - лютеин и зеаксантин;
- при катаракте необходимы витамины В, С, Е и цинк.
Марина Александрийская
Здоровье
Заведующий офтальмологическим отделением ГП N45 ДЗМ
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