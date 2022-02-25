Офтальмолог рассказала, как питаться для здоровья глаз

Витамин А

Витамин С

Витамин Е и цинк

Лютеин и зеаксантин

Омега-3

Витамин Д

Витамины группы В (В2 - Рибофлавин)

при синдроме сухого глаза необходимо обогатить рацион источниками омега-3 и витамин А;

с ячменем, халязионами и конъюнктивитами потребуется курс витаминов А, В, Е;

в случае ухудшения зрения в темноте - лютеин и зеаксантин;

при катаракте необходимы витамины В, С, Е и цинк.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

По словам врача, следить за здоровьем в условиях современных тенденций нарушения режима дня, питания, повышенного риска заболеваний и стрессов особенно актуально. Не исключение - и состояние органов зрения.Так, наиболее значимыми для поддержания зрения выступают сразу несколько витаминов и микроэлементов, как по отдельности, так и в некоторых комбинациях.: предотвращение синдрома сухого глаза, снижение вероятности инфекций внутри глаз, укрепление сетчатки, поддержание иммунитета, здоровье кожи.: морковь, сладкий картофель, шпинат и абрикосы.: снижение вероятности развития катаракты и макулодистрофии, поддержание эластичности капилляров сетчатки.: перец, брокколи, горчица, апельсины, киви и клубника.: предотвращение развития катаракты и макулодистрофии, антиоксидантное действие, противодействие старению клеток.: говядина, яйца, морепродукты и устрицы, орехи и семена растений, курага.: защита глаза от сине-фиолетового спектра излучения и детских глаз, антиоксидантное действие, предотвращение развития макулодистрофии, улучшение восприятия цвета и сумеречного зрения.: кукуруза, паприка, шафран и черника.: предотвращение атеросклероза сосудов клетчатки и развития синдрома сухого глаза.: морепродукты, льняные масло и семена, водоросли, семена Чиа, авокадо.: регулировка минерального обмена, улучшение тонуса мышц, укрепление иммунитета, регуляция давления.: печень рыбы, икра, рыбий жир, молочные продукты, картофель, овсяная крупа, петрушка.: предотвращение развития катаракты, кератитов, конъюнктивитов, обеспечение местного, глазного, иммунитета, кровоснабжение органов зрения, а также улучшение здоровья кожи, ногтей и волос.: печень и почки, яйца, творог, молоко, гречневая крупа, дрожжи, брокколи, белокочанная капуста, грибы (шампиньоны, белые и лисички), миндаль.Кроме того, врач рассказала, как бороться с уже имеющимися болезнями глаз: