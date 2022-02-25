Офтальмолог рассказала, как питаться для здоровья глаз

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Глаз человека

Офтальмолог Марина Александрийская назвала ключевые витамины для здоровья глаз.

По словам врача, следить за здоровьем в условиях современных тенденций нарушения режима дня, питания, повышенного риска заболеваний и стрессов особенно актуально. Не исключение - и состояние органов зрения.

Так, наиболее значимыми для поддержания зрения выступают сразу несколько витаминов и микроэлементов, как по отдельности, так и в некоторых комбинациях.

Витамин А


Польза: предотвращение синдрома сухого глаза, снижение вероятности инфекций внутри глаз, укрепление сетчатки, поддержание иммунитета, здоровье кожи.

Источники: морковь, сладкий картофель, шпинат и абрикосы.

Витамин С


Польза: снижение вероятности развития катаракты и макулодистрофии, поддержание эластичности капилляров сетчатки.

Источники: перец, брокколи, горчица, апельсины, киви и клубника.

Витамин Е и цинк


Польза: предотвращение развития катаракты и макулодистрофии, антиоксидантное действие, противодействие старению клеток.

Источники: говядина, яйца, морепродукты и устрицы, орехи и семена растений, курага.

Лютеин и зеаксантин


Польза: защита глаза от сине-фиолетового спектра излучения и детских глаз, антиоксидантное действие, предотвращение развития макулодистрофии, улучшение восприятия цвета и сумеречного зрения.

Источники: кукуруза, паприка, шафран и черника.

Омега-3


Польза: предотвращение атеросклероза сосудов клетчатки и развития синдрома сухого глаза.

Источники: морепродукты, льняные масло и семена, водоросли, семена Чиа, авокадо.

Витамин Д


Польза: регулировка минерального обмена, улучшение тонуса мышц, укрепление иммунитета, регуляция давления.

Источники: печень рыбы, икра, рыбий жир, молочные продукты, картофель, овсяная крупа, петрушка.

Витамины группы В (В2 - Рибофлавин)


Польза: предотвращение развития катаракты, кератитов, конъюнктивитов, обеспечение местного, глазного, иммунитета, кровоснабжение органов зрения, а также улучшение здоровья кожи, ногтей и волос.

Источники: печень и почки, яйца, творог, молоко, гречневая крупа, дрожжи, брокколи, белокочанная капуста, грибы (шампиньоны, белые и лисички), миндаль.

Кроме того, врач рассказала, как бороться с уже имеющимися болезнями глаз:

  • при синдроме сухого глаза необходимо обогатить рацион источниками  омега-3 и витамин А;
  • с ячменем, халязионами и конъюнктивитами потребуется курс витаминов А, В, Е;
  • в случае ухудшения зрения в темноте - лютеин и зеаксантин;
  • при катаракте необходимы витамины В, С, Е  и цинк.
Перед применением необходима очная консультация специалиста.
Марина Александрийская
Марина Александрийская
Здоровье
Заведующий офтальмологическим отделением ГП N45 ДЗМ
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