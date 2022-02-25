Эксперт раскрыла рецепт арома смеси для снятия тревоги
Ароматерапевт Мария Катина поделилась рецептом мощной антистрессовой смеси масел.
Как объяснила эксперт, комбинация всего четырех масел способна оказать эффективное противодействие чувству тревоги и стрессу.
«Используйте эту смесь при хроническом стрессе, депрессии , при разочаровании, безразличия к жизни», — посоветовала она.
Для приготовления смеси, в отдельный флакон необходимо поместить масла: шалфея мускатного (10 капель), розы (12 капель), ладана (7 капель) и апельсина (15 капель).
Применяемая дозировка будет зависеть от метода использования:
- арома-медальон, кулон, арома-камень — 100% чистые масла нанести по 4-6 капель;
- самомассаж стоп, кистей, шейно-воротниковой зоны — смешать 4 капли смеси с 1 чайной ложкой базового масла;
- ванна перед сном (15-20 минут при температуре воды 39ОС) — 7-8 капель смеси растворить в ½ столовой ложке полисорбата или геля для душа;
- активный индивидуальный ингалятор — пропитать чистый хлопковый стержень смесью в полном объеме, вдыхать 6-8 раз каждой ноздрей.
Специалист также пояснила, как использовать смесь в качестве терапевтических бальзам-духов.
«Растопить масло ши 15 грамм. Добавить всю смесь эфирных масел. Смешать и залить в баночку. Наносить точечно на виски, под носом, на шею. Можно на ладони и с них вдыхать», — уточнила ароматерапевт.
Кроме того, она обозначила, что несмотря на обилие других инструментов ароматерапии, перечисленные выступают наиболее эффективными.
Перед применением необходима очная консультация специалиста.
Мария Катина
Здоровье
Ароматерапевт
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