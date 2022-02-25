Эксперт раскрыла рецепт арома смеси для снятия тревоги

«Используйте эту смесь при хроническом стрессе, депрессии , при разочаровании, безразличия к жизни», — посоветовала она.

арома-медальон, кулон, арома-камень — 100% чистые масла нанести по 4-6 капель;

самомассаж стоп, кистей, шейно-воротниковой зоны — смешать 4 капли смеси с 1 чайной ложкой базового масла;

ванна перед сном (15-20 минут при температуре воды 39 О С) — 7-8 капель смеси растворить в ½ столовой ложке полисорбата или геля для душа;

С) — 7-8 капель смеси растворить в ½ столовой ложке полисорбата или геля для душа; активный индивидуальный ингалятор — пропитать чистый хлопковый стержень смесью в полном объеме, вдыхать 6-8 раз каждой ноздрей.

«Растопить масло ши 15 грамм. Добавить всю смесь эфирных масел. Смешать и залить в баночку. Наносить точечно на виски, под носом, на шею. Можно на ладони и с них вдыхать», — уточнила ароматерапевт.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

Как объяснила эксперт, комбинация всего четырех масел способна оказать эффективное противодействие чувству тревоги и стрессу.Для приготовления смеси, в отдельный флакон необходимо поместить масла: шалфея мускатного (10 капель), розы (12 капель), ладана (7 капель) и апельсина (15 капель).Применяемая дозировка будет зависеть от метода использования:Специалист также пояснила, как использовать смесь в качестве терапевтических бальзам-духов.Кроме того, она обозначила, что несмотря на обилие других инструментов ароматерапии, перечисленные выступают наиболее эффективными.