Не приговор: врач рассказал, как лечат меланому

«К современными разработкам относят моноклональные антитела, активирующие иммунную систему организма для борьбы с опухолью, и ингибиторы протеинкиназ, блокирующие развитие клеток опухоли… Часть пациентов, которым несколько лет назад сказали бы, что помочь пракически нечем, сейчас выздоравливают на фоне лечения», — говорит врач.

«Ранняя диагностика меланомы остается первоочередной задачей. Чем тоньше опухоль — тем лучше прогноз для жизни и проще лечение», — резюмировал он.

Прежде всего, специалист пояснил, что в случае выявления злокачественной опухоли пациент от дерматолога «передается» в зону ответственности онколога.Для начала пациенту проводят биопсию, необходимую для подтверждения диагноза и выявлению толщины опухоли. Основным, и чаще всего единственным, методом лечения заболевания выступает хирургическое вмешательство для удаления опухоли и окружающей ее кожи — «широкое иссечение». При этом объем лечения вариативен, может потребовать удаления от 5 до 20 мм окружающей здоровой кожи, это зависит от толщины опухоли.Если же заболевание прогрессирует, а кроме кожи оказываются пораженными лимфатические узлы и внутренние органы, пациенту необходима дополнительная противоопухолевая терапия.При этом важно понимать, что несмотря на такие существенные перемены в лечении меланомы, все проблемы новые лекарства не решили. Так, у препаратов довольно обширный список побочных эффектов, они дорогостоящие и требуют достаточно длительного приема.Именно поэтому врач призвал не отказываться от регулярных медицинских осмотров.