Названа главная ошибка родителей при хронической усталости у детей

️сна: длительное засыпание, регулярные пробуждения по ночам, постоянное желание спать, тяжелое пробуждение утром;

аппетита: нежелание есть и отсутствие интереса даже к любимым блюдам;

настроение: капризность, плаксивость, раздражительность, апатия, вялость;

️физические: головные боли, плохое самочувствие в периоды смены погоды️, снижение работоспособности и трудности с концентрацией внимания.

«Ошибка, которая часто допускается родителями: злость на „дурной“ характер ребенка и недовольство его ленью. В такие моменты нам нужно стать помощниками, а не дополнительным источником стресса», — пояснила эксперт.

Специалист пояснила: синдром хронической усталости не имеет возрастных рамок. При этом, если взрослый человек может понять, что с ним что-то не так, то ответственность за состояние ребенка в первую очередь ложится на родителе.Распознать усталость у детей можно по таким нарушениям:Эффективными же приемами для борьбы с таким состоянием выступают четкое соблюдение режима сна и бодрствования, даже по выходным, ограничение в использовании гаджетов в течение дня и перед сном, ежедневные прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее часа (отказаться от запрета на прогулки до выполнения домашнего задания, сначала — отдых, потом — учеба), отказаться от посещения дополнительных занятий, которые не интересны ребенку, а также питание по принципу полноценной тарелки (белки, жиры и углеводы).