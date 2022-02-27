Эксперт назвала масла для борьбы с желанием есть сладости
Ароматерапевт Мария Катина рассказала, какие арома масла можно применять для отказа от сахара.
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По словам специалиста, часто у человека возникает желание съесть что-нибудь сладкое в период повышенного стресса и потребности в заедании недополученных чувств: понимания, любви, заботы и сочувствия. В такой ситуации на помощь могут прийти разнообразные масла, не как самостоятельный инструмент, а в комплексе с другими мерами.
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«Эфирные масла — самые чуткие психотерапевты. Они очень корректно приводят в баланс нервную систему. Так же они лучшие друзья- всегда поколыбелят и создадут атмосферу радости, доверия и спокойствия», — говорит эксперт.⠀
Так, со снятием напряжения, уменьшением интенсивности аппетита, корректировкой обмена веществ и жирового баланса помогут цитрусовые: мандарин, апельсин и лайм. Помимо этого, ароматерапевт отметила: клинически доказано, что ваниль и роза Отто эффективны для балансировки сигналов «голод-насыщение».
В случае неудачного дня на помощь могут прийти масла антидепрессанты: ромашка римская, цитронелла, шалфей мускатный, лаванда узколистная, розовое дерево и ладан.
Зарядиться энергией помогут такие ароматы, как лимон, мята, гвоздика, тимьян, корица и розмарин. А для того, чтобы расслабиться, улучшить качество и устранить нарушения сна потребуются сандал белый, роза Отто, герань розовая, ветивьер, бензоин, петитгрейн.
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«Вдыхайте эти масла в смесях или моно. Подбирайте под себя. Главное, чтобы вам нравилось», — посоветовала эксперт.
Мария Катина
Здоровье
Ароматерапевт
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