Эндокринолог Блюхер: стройные внешне люди фактически могут страдать ожирением

«Всегда найдутся люди, живущие с ожирением и не страдающие метаболическими заболеваниями в силу индивидуальных особенностей. Но от лишнего жира лучше избавляться даже им. Его накопление может вызвать ряд опасных для жизни заболеваний, включая болезни сердца, ожирение печени и проблемы с почками», - констатировал эндокринолог.

Профессор Маттиас Блюхер, эндокринолог Лейпцигского университета и Центра Гельмгольца в Мюнхене выступил на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета. Специалист рассказал о так называемом феномене ожирения, который отчасти состоит в том, что лишний жир может быть незаметным. По словам Блюхера, сегодня наличие ожирения и лишнего веса у человека принято определять, опираясь на ИМТ (индекс массы тела), но этот показатель может не отражать реального положения вещей. Например, человек может обладать невысоким ИМТ и выглядеть стройным, но будет ли это означать, что у него нет проблем с отложением жира? Блюхер отметил, что стройные внешне люди фактически могут страдать ожирением, если в их теле недостаточно мышечной массы и место мышц начинает занимать жир.Еще одно проявление феномена ожирения состоит в том, что некоторые излишки жира не мешают людям оставаться фактически здоровыми. Как заявил профессор Блюхер, статистически примерно каждый пятый человек с ожирением демонстрирует «метаболическое здоровье», то есть, не страдает диабетом второго типа или повышенным уровнем сахара в крови, гипертонией или чрезмерным содержанием холестерина в крови.Что может объяснять такой парадокс? Вот одна из версий исследователей. Они считают, что у каждого человека есть индивидуальный целевой показатель ИМТ, превышение которого разрушительно сказывается на здоровье. Пока такой показатель не превышается, он остается относительно здоровым.Но профессор Блюхер подчеркнул: люди с метаболически здоровым ожирением все равно рискуют своим организмом. В частности, они имеют более высокий риск ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний и сердечной недостаточности по сравнению со своими сверстниками с нормальным весом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему употребление сладкого не может считаться причиной диабета

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.