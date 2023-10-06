Онколог Тулина назвала заметные при развитии раковых опухолей признаки интоксикации
Онколог Инна Тулина: раковая опухоль вызывает различные признаки интоксикации, будучи совсем небольшой, свыше 2 или 3 см.
Онколог Тулина назвала в беседе с Tsargrad.tv. заметные при развитии раковых опухолей признаки интоксикации.
«Раковая опухоль размером более 2-3 см может вызывать в организме человека различные симптомы интоксикации. К ним относится, в частности, необъяснимая потеря веса без видимых причин и изменений в режиме питания и физической активности», - отметила врач.
Медик объяснила, что потеря веса при развитии рака связана с переходом части питательных веществ к опухоли – злокачественное образование использует их для своего роста, забирая из кровотока. Таким образом пищеварительный тракт не получает нужных организму веществ, и человек худеет, а также начинает страдать от постоянной усталости и слабости.
Тулина добавила, что когда опухоли образуются в кишечнике, дыхательных путях или горле, пищеводе, мочеиспускательной системе, то они могут перекрывать пространства полостей, в которых находятся. Следствием этого становятся проблемы с опорожнением, мочеиспусканием, дыханием, глотанием.
Кроме того при развитии раковых опухолей в работе организма могут возникать необычные, противоречащие его привычкам, нехарактерные изменения. Так, может меняться, становясь более хриплым голос, возникает болезненность или дискомфорт в конкретных областях тела (иногда только в определенных его положениях или в определенных обстоятельствах, например, после еды). Также могут появляться разного рода выделения, кровотечения, необычная потливость, высыпания. Или возникают колебания температуры тела, ее стойкое повышение.
«Важно помнить, что симптомы рака могут быть схожи с другими заболеваниями, и только врач может провести диагностику», - резюмировала онколог.
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Инна Тулина
Здоровье
врач-колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук
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