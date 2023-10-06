Онколог Тулина назвала заметные при развитии раковых опухолей признаки интоксикации

«Раковая опухоль размером более 2-3 см может вызывать в организме человека различные симптомы интоксикации. К ним относится, в частности, необъяснимая потеря веса без видимых причин и изменений в режиме питания и физической активности», - отметила врач.

«Важно помнить, что симптомы рака могут быть схожи с другими заболеваниями, и только врач может провести диагностику», - резюмировала онколог.

Онколог Тулина назвала в беседе с Tsargrad.tv. заметные при развитии раковых опухолей признаки интоксикации.Медик объяснила, что потеря веса при развитии рака связана с переходом части питательных веществ к опухоли – злокачественное образование использует их для своего роста, забирая из кровотока. Таким образом пищеварительный тракт не получает нужных организму веществ, и человек худеет, а также начинает страдать от постоянной усталости и слабости.Тулина добавила, что когда опухоли образуются в кишечнике, дыхательных путях или горле, пищеводе, мочеиспускательной системе, то они могут перекрывать пространства полостей, в которых находятся. Следствием этого становятся проблемы с опорожнением, мочеиспусканием, дыханием, глотанием.Кроме того при развитии раковых опухолей в работе организма могут возникать необычные, противоречащие его привычкам, нехарактерные изменения. Так, может меняться, становясь более хриплым голос, возникает болезненность или дискомфорт в конкретных областях тела (иногда только в определенных его положениях или в определенных обстоятельствах, например, после еды). Также могут появляться разного рода выделения, кровотечения, необычная потливость, высыпания. Или возникают колебания температуры тела, ее стойкое повышение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление ранней седины может говорить о подверженности человека атеросклерозу.

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