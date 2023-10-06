Эти 9 факторов повышают риск рака молочной железы

«С учетом факторов риска, которые мы знаем сегодня, мы можем объяснить около половины всех случаев рака», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

1. Высокий рост

«За это отвечает количество факторов роста. При росте 160 сантиметров риск рака груди увеличивается на 18 процентов каждые десять сантиметров», - говорит онколог.

2. Женский пол

«Для этого есть две причины: во-первых, у женщин грудь больше и, следовательно, больше клеток, которые могут развить рак молочной железы. С другой стороны, свою роль играют женские гормоны эстроген и прогестерон».

3. Возраст старше 40 лет

«Наши клетки постоянно делятся, и при каждом делении клеток существует риск возникновения ошибки. С возрастом механизмы, которые могут исправить эти ошибки, становятся слабее».

4. Наследственная предрасположенность

5. Потребление молока

«В молоке высокое содержание эстрогена и прогестерона. Оба гормона играют важную роль в развитии рака молочной железы. Важно: это относится только к гормонально-чувствительному раку молочной железы».

6. Радиация

7. Ранняя менструация и поздняя менопауза

«Причиной этого является длительный период, в течение которого женщины производят эстроген. Потому что эстроген участвует в развитии рака молочной железы».

8. Ожирение после менопаузы

9. Заместительная гормональная терапия после менопаузы

«Доказано, что эта заместительная гормональная терапия увеличивает риск».

На что можно повлиять?

Как было доказано, эти факторы увеличивает риск рака молочной железы.Высокий рост увеличивает риск развития многих видов рака, включая рак молочной железы.Мужчины заболевают раком молочной железы гораздо реже – около 700 случаев в год.Риск развития рака молочной железы постоянно увеличивается, начиная с 40 лет. Средний возраст женщины, у которой развивается рак молочной железы, составляет 64 года.Около четверти женщин, страдающих раком молочной железы, имеют в анамнезе это заболевание в своих. Это может быть признаком генетической причины. Пострадавшие женщины могут затем пройти специальные генетические тесты и воспользоваться интенсивными мерами раннего выявления.Ген, вызывающий заболевание, можно обнаружить только в пяти-максимум десяти процентах всех случаев рака молочной железы.Сейчас доказано, что употребление алкоголя увеличивает общий риск развития рака. Однако употребление молока может, в частности, увеличить этот риск.Большой фактор риска — радиация, например рентген. Однако рентген может спасти жизни как при диагностике, так и при терапии – в подавляющем большинстве случаев польза от процедуры перевешивает пользу.Если у женщины рано наступает первая менструация, а менопауза наступает позже, это также может увеличить риск рака молочной железы.Если у женщин после менопаузы появляется избыточный вес, это также может способствовать развитию рака молочной железы. Около четверти всех случаев рака молочной железы у женщин после менопаузы связаны с избыточным весом.Чтобы облегчить симптомы менопаузы, такие как приливы, перепады настроения или сухость влагалища, некоторым женщинам назначают гормональные препараты.Во многих из упомянутых аспектов наше влияние ограничено. Мы, безусловно, можем контролировать и другие факторы, такие как потребление алкоголя или молока.Физические упражнения также оказывают защитный эффект только в раннем детстве. Однако курение является фактором риска практически для всех других видов рака, а достаточные физические нагрузки и небольшой стресс, конечно же, важны для нашегоРанее МедикФорум писал о том, что употребление сладкого не является прчиной диабета.

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