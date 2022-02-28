Врачи назвали два физических симптома выгорания на работе
Выгорание на работе в последнее время становится все распространенное. Миллионы людей увольняются из-за чрезмерного влияния работы на их личную жизнь. Хотя само по себе выгорание не является заболеванием, эксперты говоря, что у него могут присутствовать реальные физические симптомы. В частности, выгорание может выражаться двумя видами боли.
Во многом выгорание похоже на синдром хронической усталости. Чем дольше присутствует стресс, тем больше вероятность физического проявления усталости.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMC Psychiatry, в котором анализировались шведские пациенты, страдающие от хронической усталости, есть два типичных для нее симптома: головная боль и боль в животе. В частности, 65 процентов испытуемых сообщили о головных болях, а 67 процентов сообщили о болях в животе в сочетании с другими желудочно-кишечными симптомами, такими как тошнота и расстройство желудка. Главой исследования стала Кристина Глисе, главный врач шведского Института стрессовой медицины.
Клиника Мэйо добавляет, что это далеко не единственные физические проявления стресса на работе. Вы также можете испытывать бессонницу, некоторые обращаются к алкоголю или психоактивными веществами. В этот период могут обостряться болезни сердца, гипертония, диабет. Также ухудшается иммунитет.
Ранее MedikForum рассказывал, какие утренние симптомы сигнализируют о раке.
Кристина Глисе
Здоровье
Главный врач шведского Института стрессовой медицины
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