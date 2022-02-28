Может ли отказ от алкоголя привести к болям в груди
Один из читателей обратился к британскому доктору Элли Кэннон с вопросом о причинах появления болей в груди и расстройстве желудка. Все эти симптомы появились после того, как этот человек намного снизил количество спиртных напитков, употребляемых каждую неделю.
Пациент рассказал, что ранее в неделю он употреблял до трех бутылок вина, а потом сократил эту дозу всего до одного бокала. В трех бутылках вина содержится 30 доз алкоголя - более чем в два раза выше предельной рекомендованной безопасной дозы для взрослого человека. При длительном употреблении такого количества алкоголя могут возникать различные проблемы. Одними из них являются воспаления желудка к и пищевода - расстройства, известные как гастрит и эзофагит. А они могут провоцировать боли в груди и желудке.
Данные воспалительные нарушения рождают болевые симптомы, рвоту, а в некоторых случаях, даже кровотечения. Они также вызывают кислотный рефлюкс и язвы желудка, и всё это может быть причиной болей в груди и расстройств желудка. Эти симптомы являются следствием длительного, многолетнего злоупотребления алкоголем, а вовсе не отказа от него.
Но они могут проявиться ярче после того, как человек сократит количество спиртного в рационе, потому что просто станут более заметными. Когда человек меньше пьёт, он начинает уделять больше внимания патологическим процессам в собственном организме. К примеру, достаточно отказаться от курения, как мы сразу заметим вещи, на которые не обращали внимание раньше. Для определения причин и методов лечения гастрита доктор может предложить эндоскопию, либо назначить лекарства для подавления выработки желудочного сока вроде омепразола. Боль в груди также требует врачебного вмешательства, она может говорить о болезнях сердца вроде стенокардии. А эта болезнь часто предшествует инфарктам. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Элли Кэннон
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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