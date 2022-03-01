Диабет: признак номер один, что уровень сахара в крови «слишком высок»
Высокий уровень сахара в крови, также известный как гипергликемия, является результатом слишком большого количества сахара в крови из-за недостатка инсулина или потери чувствительности к нему.
Повышенный сахар в крови часто связан с диабетом, и если его не лечить, он может увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта, проблем со зрением, заболеваний почек, проблем с нервами, других. Медики подчеркивают, что существуют симптомы высокого уровня сахара в крови, которые никогда не следует игнорировать.
Повышенный аппетит. Если вы испытываете необычное усиление чувства голода, причиной может быть высокий уровень сахара в крови. В этом случае голо может ощущаться даже после того, как человек поел. Это происходит из-за того, что мышцы не получают необходимую им энергию из пищи – инсулинорезистентность организма не позволяет глюкозе поступать в мышцы и обеспечивать их энергией. В результате они посылают сигнал о «голоде», пытаясь получить больше энергии.
Увеличение мочеиспускания. Повышенное мочеиспускание (полиурия) тоже связано с высоким уровнем сахара в крови и диабетом. Вырабатывая больше мочи, тело пытается избавиться от избытка сахара.
Потеря веса. Начальная стадия диабета часто развивается неопознанной, и когда человек приходит к врачам с жалобой на необъяснимую потерю веса, это может означать, что высокий уровень сахара в крови у него присутствует уже не первый год.
Усталость. Ее провоцируют резкие колебания уровня сахара в крови. Кроме того, высокий уровень сахара в крови также может вызывать воспаление клеток моноцитов в мозг, это тоже способствует чувству усталости.
Жажда. Именно ее специалисты называют признаком номер один слишком высокого уровня сахара в крови и диабета. Независимо от того, сколько выпивается жидкости, человек испытывает ощущение, что он все еще не напился. Действительно, тело при диабете буквально вытягивает жидкость из тканей, чтобы попытаться разбавить кровь и противодействовать высокому уровню глюкозы –обезвоженные ткани посылают сигналы в мозг, требуя влаги. К несчастью для них эффект обезвоживания усугубляется учащенным мочеиспусканием.
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