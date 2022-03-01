Врач назвала правила первой помощи при травмах глаз

выделениях из глаз;

покраснении и зуде в глазах;

попадании инородного тела глаз;

контузии глаза;

травмах глаза и около глаз;

боли в глазу.

«Если у вас глаукома/повышенное внутриглазное давление, но капли вы достать не можете, а глаз начал болеть — можно выпить мочегонное средство (если нет противопоказаний)», — посоветовала врач.

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья! Перед применением необходима очная консультация специалиста!

Как объяснила специалист, первое, что следует сделать в такой ситуации — обратиться за помощью к врачу. Однако в экстренной ситуации, если в ближайшее время сделать это невозможно, можно прибегнуть к некоторым средствам самопомощи.При травмах и ожогах начать необходимо с промывания глаза чистой водой из бутылки или проточной. Далее, в качестве антисептика можно использовать слабый раствор фурацилина или заваренный чай, лучше — ромашку, которая выступает природным антисептиком.Этими средствами можно промывать глаза при:Также, допустимо использование и увлажняющих капель с консервантом, который выполняет роль антисептика.При контузии глаза, необходимо на 2-3 часа наложить холодный компресс, наложить повязку, обработать антисептиком и обезболить.Если причиной проблем с глазами стал скачок давления, необходимо обеспечить контроль этого показателя. В случае, когда зрение не изменилось, но в глаз есть покраснение, следует использовать любые увлажняющие капли или чай/слабый раствор фурацилина.Далее при первой возможности необходимо, как можно скорее вызвать или посетить врача.