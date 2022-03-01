Врач назвала правила первой помощи при травмах глаз
Офтальмолог Марина Александрийская рассказала, что делать, если травмирован глаз.
Как объяснила специалист, первое, что следует сделать в такой ситуации — обратиться за помощью к врачу. Однако в экстренной ситуации, если в ближайшее время сделать это невозможно, можно прибегнуть к некоторым средствам самопомощи.
При травмах и ожогах начать необходимо с промывания глаза чистой водой из бутылки или проточной. Далее, в качестве антисептика можно использовать слабый раствор фурацилина или заваренный чай, лучше — ромашку, которая выступает природным антисептиком.
Этими средствами можно промывать глаза при:
- выделениях из глаз;
- покраснении и зуде в глазах;
- попадании инородного тела глаз;
- контузии глаза;
- травмах глаза и около глаз;
- боли в глазу.
При контузии глаза, необходимо на 2-3 часа наложить холодный компресс, наложить повязку, обработать антисептиком и обезболить.
Если причиной проблем с глазами стал скачок давления, необходимо обеспечить контроль этого показателя. В случае, когда зрение не изменилось, но в глаз есть покраснение, следует использовать любые увлажняющие капли или чай/слабый раствор фурацилина.
«Если у вас глаукома/повышенное внутриглазное давление, но капли вы достать не можете, а глаз начал болеть — можно выпить мочегонное средство (если нет противопоказаний)», — посоветовала врач.
Далее при первой возможности необходимо, как можно скорее вызвать или посетить врача.
Самолечение может быть опасным для вашего здоровья! Перед применением необходима очная консультация специалиста!
Марина Александрийская
Здоровье
Заведующий офтальмологическим отделением ГП N45 ДЗМ
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