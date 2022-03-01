Доктор Воллина: диабет можно обнаружить по цвету бровей

«Диабет может вызвать задержку или торможение поседения волосков в бровях», - отмечает Уве Воллина, доктор медицинских наук, ведущий автор исследования.

Диабет — заболевание, которое проявляется симптомами почти в каждой части тела. По мере роста устойчивости к инсулину и уровня сахара в крови, начинают появляться различные симптомы, которые не всегда можно соотнести с диабетом. Одним из таких может быть цвет бровей.Согласно исследованию 2006 года, проведенному в Германии, диабет может влиять на цвет бровей с возрастом, в частности, они могут седеть медленнее, чем волосы на голове. Ученые собрали группу из 100 мужчин с седыми волосами, 50 из которых имели седые брови, а еще 50 нет. Они сравнили количество диабетиков в каждой группе. Среди мужчин с бровями прежнего цвета 76 % страдали диабетом, в то время как только у 18 % мужчин с седыми бровями был повышен уровень сахара в крови.Хотя точная причина этой предполагаемой задержки неизвестна, и необходимы дополнительные исследования для подтверждения результатов, это не единственный способ проявления диабета через волосяные фолликулы. Исследователи также обнаружили, что люди с диабетом чаще страдают очаговой алопецией, которая проявляется в виде выпадения волос на отдельных участках головы.Конечно, неизменный цвет бровей — не самый частый симптом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) чаще диабет проявляется частыми позывами к мочеиспусканию, постоянной жаждой или голодом, непреднамеренной потерей веса, проблемами со зрением, усталостью, медленным заживлением ран.Ранее MedikForum писал о симптоме рака, который проявляется по утрам