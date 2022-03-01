Красный свет остановит близорукость
Исследователи установили, что просмотр в специальный девайс с красным цветом замедляет прогрессирование миопии. Таким образом предлагается один из эффективных и недорогих инструментов борьбы с близорукостью.
Использование красного света, направленного прямо в глаза человека, может замедлить прогрессирование близорукости, как показывает исследование. Его авторы из Австралийского национального университета в Канберре выяснили, что всего 6 минут в день, потраченных на просмотр в похожий на бинокль девайс, выделяющий специфическое красное излучение, замедляют прогрессирование миопии почти на 70%. Это очень важно, если учесть, что от близорукости в России страдает до 40% населения, хотя еще в 1970-е годы их было всего чуть более 20%.
Близорукость возникает из-за чрезмерного роста глазного яблока, которое вместо идеального по форме шарика становится похожим на мяч для регби. Из-за этого изменяется способ попадания лучей на сетчатку - светочувствительные клетки в задней части глаза, который отправляют визуальные образы мозгу. Удлинённое глазное яблоко приводит к тому, что свет фокусируется на передней часть сетчатки, из-за чего рядом расположенные объекты кажутся четкими, а удалённые - расплывчатыми.
Исследования предполагают, что в мире отмечается постоянный рост миопии, поскольку люди проводят всё меньше времени вне пределов помещений. Естественный яркий свет запускает выделение химического компонента дофамина из сетчатки. Дофамин контролирует правильный рост глаза, а его сниженный уровень приводит к миопии. В исследовании приняли участие 264 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, а девайсом они пользовались в течение года. Он соединялся с интернетом, так что исследователи могли знать, когда юные добровольцы его применяли. Через 12 месяцев скорость, с которой изменяется глазное яблоко ребёнка, была снижена более чем на две трети, по сравнению с детьми, страдающими от близорукости, которые не получали эту световую терапию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Австралийский национальный университет в Канберре
Здоровье
государственный университет, расположенный в Канберре (Австралия). Создан 1 августа 1946 года.
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