Беременная женщина умудрилась забеременеть во второй раз

«Я забеременела в тот момент, когда уже была беременна, - рассказывает Одалис. - Всем вокруг я говорю, что это близнецы, хотя уже многие люди читали обо мне статьи, и они знают, что технически это не двойняшки. Но тем, кто не знает, сложно что-либо объяснять, поэтому я соглашаюсь. Иногда не только мой муж, но даже и я путаюсь в своих дочерях, настолько они похожи друг на друга». ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Жительница Калифорнии Одалис Мартинез из городка Сан-Пабло обрадовалась, когда осенью 2020 года узнала о том, что вынашивает ребёнка. Эта новость стала особенно долгожданной, поскольку за несколько месяцев до этого Одалис перенесла выкидыш. Но каково же было её удивление, когда на первом ультразвуковом сканировании 25-летняя женщина узнала, что, в реальности, ожидает двух малышей. Почём она зачала их с разницей в 5 дней, но на одной и той же неделе.Эта американка столкнулась с редчайшим феноменом под названием суперфетация – одновременное возникновение более чем одной стадии развития потомство у одного и того же организма. Он встречается в живой природе очень редко, а у людей еще реже. Во время суперфетации второе зачатие происходит после образования первого, причём с интервалом в несколько дней и даже недель. Для Одалис это было настоящим чудом, когда на свет появились две её дочери. Причём они удивительно похожи друг на друга, так что её муж Антонио даже путает одну девочку с другой. И молодая мама не спорит с людьми, которые восхищаются её близняшками, хотя на самом деле девочки таковыми не являются.