Каков ваш риск заболеть раком? Две привычки вместе взятые повышают его в 30 раз
Медики рекомендуют для защиты от рака тщательно контролировать свои вредные привычки – в первую очередь, употребление алкоголя и курение.
Статистически риск заболеть раком повышается по мере старения для каждого второго взрослого человека. Учитывая влияние, которое оказывает на подверженность этому заболеванию образ жизни, специалисты советуют избегать нежелательных привычек – список этих нездоровых пристрастий возглавляют употребление спиртного и курение. Ученые предупреждают, что наихудший эффект увеличения канцерогенного риска дает совмещение этих привычек.
«Сочетание двух привычек – употребления алкоголя и курения – повышает риск заболевания раком в ошеломляющие 30 раз», - заявили эксперты из Cancer Research UK.
Медики напоминают, что взаимосвязь между алкоголем и склонностью к раку хорошо известна науке: исследования показывают, что даже одна порция алкоголя, употребляемая ежедневно, может повысить риск развития некоторых видов рака через пять лет. Например, у умеренно пьющих людей риск развития рака гортани в 1,8 раза выше, чем у тех, кто не пьет. У тех, кто пьет активно, вероятность развития рака глотки уже в 5 раз выше, чем у трезвенников.
«Однако когда пьющий человек сочетает алкоголь с курением, риск рака ротовой полости становится выше в 30 раз».
Исследователи констатируют, что алкоголь повышает уровень гормонов эстрогена и инсулина, что может влиять на более частое деление клеток. Такое быстрое деление и пролиферация клеток является основной патологией, характеризующей рак. Вдобавок в результате расщепления алкоголя организмом образуется вещество ацетальдегид, способное повреждать клетки, а также мешающее им восстанавливаться после повреждения. В тех случаях, когда происходит накопление ацетальдегида, риск заболеть раком становится особенно существенным из-за увеличения повреждений клеточных ДНК с течением времени.
«Алкоголь может сделать ваши клетки во рту и горле более уязвимыми перед воздействием вредных химических веществ. Это облегчает проникновение в клетки компонентов, содержащихся в сигаретном дыму и обладающих канцерогенным потенциалом», - предостерегают эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак может проявляться некоторыми ухудшениями самочувствия, ощущаемыми утром после пробуждения.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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