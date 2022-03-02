Каков ваш риск заболеть раком? Две привычки вместе взятые повышают его в 30 раз

«Сочетание двух привычек – употребления алкоголя и курения – повышает риск заболевания раком в ошеломляющие 30 раз», - заявили эксперты из Cancer Research UK.

«Однако когда пьющий человек сочетает алкоголь с курением, риск рака ротовой полости становится выше в 30 раз».

«Алкоголь может сделать ваши клетки во рту и горле более уязвимыми перед воздействием вредных химических веществ. Это облегчает проникновение в клетки компонентов, содержащихся в сигаретном дыму и обладающих канцерогенным потенциалом», - предостерегают эксперты.