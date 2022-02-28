Симптомы рака: 4 состояния, на которые врач советует обращать внимание утром

«пробуждение с болью в горле, сохраняющейся более двух недель без признаков улучшения, является настораживающим признаком, требующим обсуждения с врачом».

«Непрекращающийся кашель является одним из ключевых признаков самой смертоносной формы рака – рака легких», - сообщил Аббас Канани.

«Если состояние усталости утром необычно для вас или вы замечаете, что усталость сохраняется, либо усиливается в течение дня, вам следует провериться», - дал совет фармацевт.

«Когда ночная потливость сопровождается усталостью, потерей веса, синяками, с этим необходимо идти к врачу», - сказал эксперт.