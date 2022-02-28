Симптомы рака: 4 состояния, на которые врач советует обращать внимание утром
В некоторых случаях то, как человек чувствует себя по утрам, может быть основным предупреждающим признаком рака, подсказывают врачи.
Раннее выявление симптомов рака является ключом к успешному лечению и выживанию заболевшего человека: для большинства форм чем раньше они обнаружены, тем больше шансов на продление жизни. Фармацевт Аббас Канани рассказал в интервью: то, с каким самочувствием люди просыпаются утром, может давать диагностические подсказки в этом плане.
Боль в горле. Специалист предупредил, что
«пробуждение с болью в горле, сохраняющейся более двух недель без признаков улучшения, является настораживающим признаком, требующим обсуждения с врачом».
По словам медика, болью в горле могут проявляться злокачественные заболевания горла, гортани (голосового аппарата) или щитовидной железы.
Кашель. На возникающий утром кашель врач также советует обращать внимание Продолжающийся более двух недель, он должен быть проверен специалистом. Особенно, если человек курит.
«Непрекращающийся кашель является одним из ключевых признаков самой смертоносной формы рака – рака легких», - сообщил Аббас Канани.
Усталость. Состояние утомления утром возможно после плохого или недостаточного по времени сна, но в случае рака упадок сил ощущается и днем.
«Если состояние усталости утром необычно для вас или вы замечаете, что усталость сохраняется, либо усиливается в течение дня, вам следует провериться», - дал совет фармацевт.
Потливость. Замечая утром при пробуждении, что постельное белье немного влажно от пота, нужно обратить на это внимание. Подобную потливость могут объяснять разные причины: менопауза, тревожность, низкий уровень сахара в крови, инфекция. Но также ее могут вызывать онкозаболевания: в первую очередь лимфомы, разновидность рака крови.
«Когда ночная потливость сопровождается усталостью, потерей веса, синяками, с этим необходимо идти к врачу», - сказал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сочетание двух специй эффективно способствует профилактике рака.
Аббас Канани (Abbas Kanani)
Здоровье
фармацевт, член Королевского фармацевтического общества (Великобритания)
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