Размер манжеты крайне важен для правильного измерения давления
Исследование показало, что неправильно подобранная по размеру манжета для домашнего тонометра может приводить к некорректным цифрам артериального давления. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Миллионы россиян среднего и старшего возраста имеют у себя дома тонометры для измерения артериального давления, но немногие знают о том, что эти приборы могут давать некорректные оценки, если подобрана неподходящая по размеру манжета. Это тот самый рукав, который мы надеваем на руку чуть выше локтя, чтобы получить информацию о показателях систолического и диастолического давления. В целом, получение корректной информации об этом зависит от правильности процедуры, подготовки, положения тела и руки, техники измерения, и, в значительной степени, от размера манжеты.
Исследователи и ранее проводили работы в отношении данной ключевой характеристики тонометров, но использовались средства с ручной накачкой воздуха. И вот теперь ученые вновь проследили за тем, как размер манжеты влияет на показатели артериального давления с помощью автоматических тонометров. Наблюдение затронули 165 взрослых человек со средним возрастом 55 лет. Участникам исследования, которых одинаково готовили к этим замерам, проводили три последовательных автоматических измерения с интервалом в 30 секунд. Добровольцы не разговаривали во время этих измерений и воздерживались от использования смартфонов.
Если какому-то человеку требовалась небольшая по диаметру манжета, что оценивается исходя из измерения окружности середины руки, то применение тонометра с обычной универсальной манжетой для взрослого человека приводило к более низким показателям артериального давления. Напротив, если людям требовалось большая по размеру или очень большая манжета, то использование обычного размера было связано со значительно более высокими показателями артериального давления, которые могли увеличиваться на 20 мм ртутного столба при верхней цифре. Следовательно, если вам требуется большая манжета, а вы используете универсальную или маленькую, то вероятность получить максимально некорректные отметки давления является крайне высокой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Здоровье
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США).
Оставить комментарий