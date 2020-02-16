За день всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!» в нижегородском регионе проверили точность более 1000 тонометров

– От точности приборов, которые помогают следить за нашим здоровьем, зависит очень многое: какой диагноз поставят, какое лечение будет назначено, какие лекарства принимать. Главная наша цель - сократить количество пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижение смертности от этих заболеваний более чем на 20% к 2024 году,

– В прошлом году метрологами Нижегородского ЦСМ было проверено 975 тонометров, в 2020 году - 1043 прибора. 161 из них по результатам проверки выдавал некорректные данные, Самыми частыми причинами неточной работы приборов в период акции оказались превышение погрешности измерений, негерметичность пневмосистемы тонометра, нарушение целостности манжеты, плохая работа дисплея тонометра.

Акция действительно популярна. Мы получили множество благодарностей от людей. Многие говорили, что пользуются тонометрами едва ли не каждый день, но, к сожалению, не знали, что за исправностью этих приборов нужно следить,