За день всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!» в нижегородском регионе проверили точность более 1000 тонометров
В рамках ставшей традиционной акции личные приборы измерения артериального давления можно было проверить бесплатно.
В России прошла акция «Будь уверен! Будь здоров!», в рамках которой люди смогли бесплатно проверить точность показаний личных приборов измерения артериального давления – тонометров. Акция становится традиционной, поскольку ее проводят уже второй год подряд. Среди нижегородцев она становится популярной.
Со стороны федеральных структур в качестве организатора акции выступило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Со стороны региональных властей поддержку акции оказало министерство здравоохранения правительства Нижегородской области.
В нижегородском регионе «Будь уверен! Будь здоров!» состоялась в четырех крупных городах – Арзамасе, Дзержинске, Нижнем Новгороде и Павлове.
Областные власти расценили мероприятие как важный эпизод борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как подчеркнула заместитель регионального министра здравоохранения Светлана Белозерова, эта борьба является одним из важнейших направлений национального проекта «Здравоохранение», а состояние оборудования, в том числе личного, имеет ключевое значение:
– От точности приборов, которые помогают следить за нашим здоровьем, зависит очень многое: какой диагноз поставят, какое лечение будет назначено, какие лекарства принимать. Главная наша цель - сократить количество пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижение смертности от этих заболеваний более чем на 20% к 2024 году,
– отметила Светлана Белозерова.
Региональный директор Центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) Ростандарта Денис Миронов отметил, что количество жителей региона, вовлеченных в это мероприятие, растет:
– В прошлом году метрологами Нижегородского ЦСМ было проверено 975 тонометров, в 2020 году - 1043 прибора. 161 из них по результатам проверки выдавал некорректные данные, Самыми частыми причинами неточной работы приборов в период акции оказались превышение погрешности измерений, негерметичность пневмосистемы тонометра, нарушение целостности манжеты, плохая работа дисплея тонометра.
Акция действительно популярна. Мы получили множество благодарностей от людей. Многие говорили, что пользуются тонометрами едва ли не каждый день, но, к сожалению, не знали, что за исправностью этих приборов нужно следить,
Акция действительно популярна. Мы получили множество благодарностей от людей. Многие говорили, что пользуются тонометрами едва ли не каждый день, но, к сожалению, не знали, что за исправностью этих приборов нужно следить,
– заявил Денис Миронов.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что осенью прошлого года специалисты Росстандарта провели бесплатную проверку точности тонометров у пожилых людей в девяти регионах Приволжского федерального округа.
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