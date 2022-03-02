Стоматолог рассказал, как проходит лечение каналов
Стоматолог Антон Хмаренко назвал этапы очистки каналов зуба.
По словам специалиста, от того, насколько качественно врач проведет лечение корневого канала, зависит дальнейшая судьба зуба. Если эта работа проведена правильно в 90% случаев последующего перелечивание больше не потребуется. Однако в этом деле есть свои нюансы.
«Это не ровненькие трубочки: они могут быть любой формы, могут изгибаться, у них бывают ответвления, которые не всегда видно на снимке…мы обнаруживаем благодаря опыту и микроскопу. Вероятность не 100%, но близка к этой цифре», — говорит эксперт.
Лечение каналов проходит в два этапа: очистительный и пломбировочный.
Очистительный этап сводиться к процессу уничтожения всех патогенов, которые проникли в канал. Здесь на помощь врачу приходят различные химические вещества, ультразвук и непосредственно стоматологические инструменты. Работа при этом должна проводиться максимально деликатно.
«Наваливаться и дербанить канал иголками, файлами, хлоркой до потери пульса тоже нельзя», — уточнил стоматолог.
На втором этапе, врач закладывает в зуб пломбировочный материал, так, чтобы он максимально заполнил прочищенный канал.
Антон Хмаренко
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Стоматолог
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