Стоматолог рассказал, как проходит лечение каналов

«Это не ровненькие трубочки: они могут быть любой формы, могут изгибаться, у них бывают ответвления, которые не всегда видно на снимке…мы обнаруживаем благодаря опыту и микроскопу. Вероятность не 100%, но близка к этой цифре», — говорит эксперт.

«Наваливаться и дербанить канал иголками, файлами, хлоркой до потери пульса тоже нельзя», — уточнил стоматолог.

По словам специалиста, от того, насколько качественно врач проведет лечение корневого канала, зависит дальнейшая судьба зуба. Если эта работа проведена правильно в 90% случаев последующего перелечивание больше не потребуется. Однако в этом деле есть свои нюансы.Лечение каналов проходит в два этапа: очистительный и пломбировочный.Очистительный этап сводиться к процессу уничтожения всех патогенов, которые проникли в канал. Здесь на помощь врачу приходят различные химические вещества, ультразвук и непосредственно стоматологические инструменты. Работа при этом должна проводиться максимально деликатно.На втором этапе, врач закладывает в зуб пломбировочный материал, так, чтобы он максимально заполнил прочищенный канал.