Лекарства от давления влияют на работу мозга
Ученые Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что лекарства от давления оказывают непредвиденное воздействие на мозг. Своими выводами они поделились в журнале Science.
Исследовательская группа обнаружила, что лекарства, используемые для лечения артериального давления, неожиданно усиливают действие опиоидов, которые естественным образом вырабатываются мозгом. Этот эффект может использоваться для настройки определенного мозгового контура и сокращения употребления опиатов, которые вызывают привыкание.
«Наши результаты предлагают новую стратегию усиления передачи опиоидных сигналов в мозге с очень низким риском зависимости или привыкания», - рассказывает доктор Патрик Ротвелл, доцент кафедры нейробиологии в Медицинской школе Университета Миннесоты.
Исследование было сосредоточено на ангиотензинпревращающем ферменте (АПФ), который, как известно, регулирует артериальное давление. Однако о функции АПФ в головном мозге известно немного.
Основываясь на полученных результатах, Ротвелл рекомендует продолжить исследование ингибиторов АПФ для их возможной переработки для лечения заболеваний головного мозга.
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Патрик Ротвелл
Здоровье
Доктор, доцент кафедры нейробиологии в Медицинской школе Университета Миннесоты
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