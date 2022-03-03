Лекарства от давления влияют на работу мозга

«Наши результаты предлагают новую стратегию усиления передачи опиоидных сигналов в мозге с очень низким риском зависимости или привыкания», - рассказывает доктор Патрик Ротвелл, доцент кафедры нейробиологии в Медицинской школе Университета Миннесоты.

Ученые Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что лекарства от давления оказывают непредвиденное воздействие на мозг. Своими выводами они поделились в журнале Science.Исследовательская группа обнаружила, что лекарства, используемые для лечения артериального давления, неожиданно усиливают действие опиоидов, которые естественным образом вырабатываются мозгом. Этот эффект может использоваться для настройки определенного мозгового контура и сокращения употребления опиатов, которые вызывают привыкание.Исследование было сосредоточено на ангиотензинпревращающем ферменте (АПФ), который, как известно, регулирует артериальное давление. Однако о функции АПФ в головном мозге известно немного.Основываясь на полученных результатах, Ротвелл рекомендует продолжить исследование ингибиторов АПФ для их возможной переработки для лечения заболеваний головного мозга.Ранее специалисты назвали главные преимущества клубники для здоровья.