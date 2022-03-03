Из-за укуса паука мужчина чуть не лишился полового члена
26-летний строитель из Великобритании боялся, что ему ампутируют пенис после укуса паука чёрная вдова. Этот инцидент произошёл, когда молодой человек спал, и на половом члене у него образовалось шишка размером с мячик для гольфа.
26-летний Фергюс Фаррелли (Fergus Farrelly) утверждает, что был во время ночного отдыха покусан пауком каракуртом, которого также называют европейской чёрной вдовой. Причём укус это насекомое совершило прямо в половой член, и данная травма спровоцировала такие осложнения, что врачи всерьез раздумывали об ампутации пениса. Несчастной проснулся с сильной болью в ночь на 7 января, и вскоре обнаружил у себя на половом члене кисту небольшого размера.
Через три дня он явился в госпиталь, поскольку отёк не спадал, а только рос. К тому времени шишка уже достигла размера мячика для гольфа, стала фиолетовой и вызывала острые ощущения жжения. Мужчине прописали целый коктейль лекарств, он провёл четыре дня в больнице, где врачи обнаружили яд чёрной вдовы в анализах крови.
Молодой человек очень боялся, что ему ампутируют пенис, поскольку специалисты честно признались, что никогда не видели ничего подобного в своей карьере. Пауки каракурты считаются одними из самых ядовитых в мире, но они крайне редко встречаются на территории Ирландии или Великобритании. Их довольно часто путают с гораздо менее опасными пауками под названием ложная чёрная вдова, которые как раз во множестве населяют Туманный Альбион. У ложной черной вдовы тоже имеется яд, но он не представляет опасности для здоровья человека и по своим последствиям похож на укус осы. Крайне в редких случаях после атаки ложной чёрной вдовы место укуса может инфицироваться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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