Почему учёных интересует секс в космосе

Университет Конкордии

Здоровье

один из двух англоязычных университетов Монреаля (Канада). Основан в 1974 году как результат слияния иезуитского Колледжа Лойола (англ. Loyola College) и Университета сэра Джорджа Вильямса (англ. Sir George Williams University).