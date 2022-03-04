Почему учёных интересует секс в космосе
Американское аэрокосмическое агентство НАСА заявило о планах по изучению занятий сексом в космосе. Это связано с отдаленными перспективами человечества по переселению на другие планеты.
При длительных космических перелётах или при необходимости колонизировать другие планеты людям всё-таки придётся продолжать размножаться, а для этого необходимо изучить, как заниматься сексом в условиях низкой гравитации или её отсутствия. Илон Маск надеется, что уже к 2050 году люди начнут заселять Марс. По утверждениям исследователей из Университета Конкордии, по данному направлению не было проведено ни одной работы.
Не изучались ни собственно занятия сексом в космосе, ни человеческий опыт сексуальных функций, ни даже то, как секс или его отсутствие влияют на работу экипажа и его психологическое благополучие. Но бесконечно эту тему избегать нельзя, и теперь НАСА стало более открыто относиться к данной идее. Его представители заявили, что в первую очередь обеспокоено здоровьем и безопасностью членов экипажа в космосе в течение длительного времени.
Но если в будущем возникнет реальная потребность более глубоко изучить репродуктивное здоровье в космосе, то НАСА обязательно предпримет соответствующие шаги. Некоторые ученые говорят о необходимости основать целую науку под названием космическая сексология. Люди должны обучиться безопасно размножаться и создавать приятную сексуальную жизнь в условиях космических полётов. Если космонавтам запретят на протяжении многолетних космических путешествий заниматься сексом, это негативно повлияет на их настроение. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Конкордии
Здоровье
один из двух англоязычных университетов Монреаля (Канада). Основан в 1974 году как результат слияния иезуитского Колледжа Лойола (англ. Loyola College) и Университета сэра Джорджа Вильямса (англ. Sir George Williams University).
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