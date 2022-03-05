Почему химиотерапия используется при лечении рака
Одним из основных инструментов в арсенале онкологов является химиотерапия. И для этого есть серьезные основания.
Химиотерапия — это медикаментозное лечение, которое используется для уничтожения раковых клеток в организме. Она широко используется для лечения рака, поскольку раковые клетки быстро размножаются, делятся и растут. Различные типы лекарств могут применяться в комбинации для уничтожения разных типов рака. Цели химиотерапии зависят от типа опухоли и степени ее распространения. Лекарства могут вводиться в вену руки (внутривенная химиотерапия), предплечья или грудной клетки. Другой ее вид – химиотерапевтические таблетки (пероральная химиотерапия). Такие препараты принимают дома при регулярных осмотрах у врача. Впрочем, каким-то больным может потребоваться комбинация различных типов.
Химиотерапию можно использовать после других видов лечения, таких как хирургия, для уничтожения любых раковых клеток, которые могли остаться в организме. Еетакже можно назвать адъювантной терапией. Кроме того, химиотерапия используется для уменьшения размера опухоли (слишком большая для безопасного удаления), чтобы уже потом можно было использовать другие методы лечения, такие как облучение и хирургическое вмешательство. Это уже неоадъювантная терапия. Химиотерапия используется, чтобы помочь избавиться от симптомов рака, убивая часть раковых клеток. Это паллиативная химиотерапия, которая не вылечивает, но продлевает жизнь (при запущенных видах рака).
Наряду с уничтожением быстрорастущих раковых клеток химиотерапия также приводит к замедлению роста здоровых клеток, которые тоже быстро растут и делятся. Повреждение здоровых клеток, как правило, вызывает побочные эффекты - язвы во рту, тошноту и выпадение волос. К счастью, все побочные эффекты исчезают после окончания химиотерапии. Многие пациенты испытывают серьезные побочки при лечении рака, к числу которых относятся рвота, тошнота, диарея, выпадение волос, инфекции, плохой аппетит, усталость, лихорадка, язвы во рту, боли, запоры и кровотечения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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