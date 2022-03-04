Эксперт рассказала, как питаться во время стресса

«Наши предки видели тигра — опасность, потом убегали (тратили энергию), а потом активно восполняли её едой, чтобы были силы убегать в следующий раз. Мы не бежим от тигра. В основном переживаем стресс сидя или лёжа. А есть хочется всё также, как нашим предкам. Только им, в отличии от нас, еда не была доступна сразу», — уточнила врач.

1. Продолжать принимать пищу в то же время и в том же объеме, как в период спокойствия. Такая мера поможет сохранить ощущения безопасности.

2. Не забывать пить достаточное количество воды. Для того, чтобы не забывать об этом, сосуды с водой можно расставить по всему дому и на рабочем месте. Также пить в необходимом объеме поможет добавление в воду дольки лимона, апельсина или яблока.

3. Соблюдать принцип тарелки, согласно которому одна половина заполнена овощами, а вторая поровну белком и злаками.

4. Если хочется «заесть» проблему, следует обратить внимание, насколько хватает эффекта от целого торта или пиццы, обычно ответ на этот вопрос помогает избежать переедания.

5. Отказаться от попыток снятия стресса алкоголем — спиртные напитки снижают осознанность, становятся причиной переедания, что ведет к ухудшению эмоционального состояния. Помимо этого, возрастает риск алкогольной зависимости.

«Но! Если прямо сейчас вы чувствуете, что кусок торта или бокал вина помогут пережить стресс, так и сделайте. Разовые действия не нанесут никакого вреда! Важно то, что мы делаем регулярно», — подытожила диетолог.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Большая часть людей в сложный период жизни или сразу после него склонна к перееданию. По словам специалиста, так происходит в следствии заложенной на генетическом уровне потребности в пополнении ресурсов после столкновения с опасностьюДля того, чтобы выход из стресса произошел как можно скорее и при этом не был ознаменован расстройством при взвешивании, она рекомендует соблюдать несколько простых правил.