Длина и соотношение пальцев на руке: о чем это может говорить
С точки зрения науки, длина пальцев может отражать то количество тестостерона, которое получил ребенок, находясь в утробе матери.
Тестостерон (мужского половой гормон) играет важную роль в развитии плода и определяет длину указательного, а также безымянного пальцев руки у взрослого человека. Этот гормон ответствен за маскулинизацию мозговых структур и за поведение человека, поэтому длина и соотношение пальцев на руке оцениваются специалистами как внешний признак данных качеств.
Так о чем же, по мнению ученых, может говорить длина пальцев на руках?
Склонность к изменам. Чем короче указательный палец по отношению к безымянному, тем больше вероятность того, что в период внутриутробного развития плод подвергался воздействию более высокого уровня тестостерона. По данным Оксфордского университета, мужчины и женщины, как правило, более склонны к изменам, если у них чуть более длинные безымянные пальцы.
Привлекательность. Исследователи из Медицинского колледжа Ягеллонского университета (Польша) пришли к заключению, что мужчины с длинными безымянными пальцами (безымянный палец длиннее указательного) выглядят в глазах женщин очень привлекательными и сами часто состоят в отношениях с красивыми представительницами слабого пола.
Бег. Исследователи обнаружили, что молодые спортсмены-мужчины с длинными безымянными пальцами по сравнению с указательными обладают большей силой легких. Одна из объясняющих теорий состоит в том, что более высокое воздействие тестостерона в утробе матери может стимулировать развитие легких ребенка на всю жизнь, улучшая то, насколько хорошо его организм использует кислород. У превосходных бегунов безымянные пальцы могут быть на сантиметр длиннее указательных, говоря ученые. Кстати, судя по статье, опубликованной в Британском журнале спортивной медицины, у более спортивных женщин безымянные пальцы также длиннее указательных.
Заработок. Исследователи допускают, что из-за более высокого воздействия тестостерона мужчины с более длинными безымянными пальцами чаще бывают уверенными в себе и часто рискуют – это сказывается и на заработке, такие мужчины больше зарабатывают.
Способности. В ходе исследования ученых из Университета Бата был сделан вывод, что гормоны, влияющие на плод в утробе матери и в будущем – на длину его пальцев, также могут определенным образом стимулировать некоторые способности. Специалисты допускают, что тестостерон способствует развитию пространственных и математических навыков, одновременно замедляя развитие левого полушария мозга (той части мозга, которая отвечает за речь). Дети с более короткими безымянными пальцами по сравнению с их указательными лучше разбираются в языке, чем в математике. Дети с более длинными безымянными пальцами, которые больше подвергались воздействию тестостерона, лучше справляются с математическими заданиями.
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