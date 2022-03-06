Одна доза спиртного в сутки сокращает размер мозга
Даже если вы выпиваете в день всего кружку пива, это уже уменьшит размер мозга. К такому не очень приятному выводу пришли исследователи из Великобритании.
Авторитетный научный журнал Nature, публикующий проверенные независимыми международными экспертами исследования, поместил новые данные о последствиях употребление алкогольных напитков. Они показали, что даже самое умеренное их поглощение уже представляет угрозу для мозга. Даже если человек в день получает всего одну или две дозы спиртных напитков, это уже в прямом смысле уменьшает размер мозга. Авторы данного исследования обнаружили негативные связи между употреблением алкоголя и размером мозга.
Вредное воздействие спиртных напитков оставалось существенным у всех категорий людей, включая и тех, кто употреблял всего одну рюмку или один бокал в день. Но если доза алкоголя вырастала, то увеличивался и уровень негативного влияния, производимого на мозг. Этот вывод автора сделали после того, как проанализировали 36 678 сканов мозга в целом здоровых людей среднего и пожилого возраста, которые имеются в распоряжении крупнейший в мире базы данных UK Biobank. Всё это говорит о том, что рекомендации об умеренном употреблении алкоголя, которое якобы полезно для здоровья, могут и не быть правильными.
Различные исследования приходили к выводу о том, что за счёт высокого содержания антиоксидантов в вине, особенно в красном, один бокал может быть полезен для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Однако даже если это и так, уменьшение размера мозга нивелирует ту пользу для сердца, которую даёт вино. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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