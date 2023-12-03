Пульмонолог Попов и врач Захарова рассказали как избавиться от кашля после простуды и гриппа

"Кашель может быть сухим или грудным. Сухой кашель не выделяет слизи или мокроты. Грудной кашель («продуктивный» или «влажный» кашель) – это кашель, при котором выделяется слизь и может возникнуть ощущение застоя в груди", - объясняет Захарова.

"Простуда также может вызывать чихание. Грипп может вызвать лихорадку и озноб, если он тяжелый, а также мышечные боли. Кашель, вызванный COVID-19, может сопровождаться другими симптомами, такими как потеря вкуса или обоняния, лихорадка или озноб, одышка или боль в горле. Если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов, вам следует немедленно пройти тестирование".

Когда мне следует обратиться к врачу?

у вас кашель, который длится более 3 недель

у вас одышка, боль в груди или необъяснимая усталость

вы кашляете кровью, слизью или мокротой

у тебя проблемы со сном из-за кашля

у вас есть необъяснимые проблемы, такие как потеря веса или лихорадка.

кашель, который начинается внезапно — это может быть связано с вдыханием инородного тела

кашель, который длится более 2 недель, с простудой или без нее

кашель, который сильно мешает сну или повседневной жизни

трудности с дыханием

высокая температура

вялость (сонливость и утомляемость) и плохое самочувствие

меньше мокрых подгузников, чем обычно, или мало пьете.

Врач рассказал, что если кашель вызван коклюшем, вирусной или микоплазменной инфекцией, сужением трахей и крупных бронхов или гиперреактивностью бронхов, то он не поддается стандартным методам лечения.Для того, чтобы понять к кому типу относится инфекция важно обратиться к врачу. Он подберет препараты в зависимости от типа мокроты и выраженности кашля.Традиционное лечения включают в себя обильное питье теплой водой увлажненный воздух. При недостатке жидкости кашель может затянуться из-за того, что мокрота не будет вырабатываться должным образом. Это касается и сухого воздуха в помещении,рассказала о симптомах и последствиях затяжной инфекции дыхательных путей.Кашель является распространенным симптомом простуды и гриппа. В целом симптомы более интенсивны при гриппе.Эти вирусные инфекции верхних дыхательных путей обычно вызывают сухой кашель, боль в горле и насморк, хотя с самого начала нос может быть заложен. Кашель может быть щекотливым и раздражающим. У вас могут возникнуть слезотечение и головная боль.У некоторых людей, страдающих астмой, может наблюдаться постоянный кашель. Их дыхательные пути воспаляются и становятся сверхчувствительными к возбудителям астмы. Кашель обычно сухой, также могут быть свистящие хрипы. Кашель при астме может усиливаться ночью.Ранее МедикФорум писал о вреде жирной пищи и алкоголя для поджелудочной железы.

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