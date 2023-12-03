Пульмонолог Попов и врач Захарова рассказали как избавиться от кашля после простуды и гриппа
О том, как избавиться от затяжного кашля, в интервью «Российской газете» рассказал врач-пульмонолог Евгений Попов.
Врач рассказал, что если кашель вызван коклюшем, вирусной или микоплазменной инфекцией, сужением трахей и крупных бронхов или гиперреактивностью бронхов, то он не поддается стандартным методам лечения.
Для того, чтобы понять к кому типу относится инфекция важно обратиться к врачу. Он подберет препараты в зависимости от типа мокроты и выраженности кашля.
Традиционное лечения включают в себя обильное питье теплой водой увлажненный воздух. При недостатке жидкости кашель может затянуться из-за того, что мокрота не будет вырабатываться должным образом. Это касается и сухого воздуха в помещении, заключил Попов.
Врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум рассказала о симптомах и последствиях затяжной инфекции дыхательных путей.
"Кашель может быть сухим или грудным. Сухой кашель не выделяет слизи или мокроты. Грудной кашель («продуктивный» или «влажный» кашель) – это кашель, при котором выделяется слизь и может возникнуть ощущение застоя в груди", - объясняет Захарова.
Кашель является распространенным симптомом простуды и гриппа. В целом симптомы более интенсивны при гриппе.
Эти вирусные инфекции верхних дыхательных путей обычно вызывают сухой кашель, боль в горле и насморк, хотя с самого начала нос может быть заложен. Кашель может быть щекотливым и раздражающим. У вас могут возникнуть слезотечение и головная боль.
"Простуда также может вызывать чихание. Грипп может вызвать лихорадку и озноб, если он тяжелый, а также мышечные боли. Кашель, вызванный COVID-19, может сопровождаться другими симптомами, такими как потеря вкуса или обоняния, лихорадка или озноб, одышка или боль в горле. Если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов, вам следует немедленно пройти тестирование".
У некоторых людей, страдающих астмой, может наблюдаться постоянный кашель. Их дыхательные пути воспаляются и становятся сверхчувствительными к возбудителям астмы. Кашель обычно сухой, также могут быть свистящие хрипы. Кашель при астме может усиливаться ночью.
Когда мне следует обратиться к врачу?
Обратитесь за медицинской помощью, если:
- у вас кашель, который длится более 3 недель
- у вас одышка, боль в груди или необъяснимая усталость
- вы кашляете кровью, слизью или мокротой
- у тебя проблемы со сном из-за кашля
- у вас есть необъяснимые проблемы, такие как потеря веса или лихорадка.
Если у вашего ребенка кашель, обратитесь к врачу, если у него:
- кашель, который начинается внезапно — это может быть связано с вдыханием инородного тела
- кашель, который длится более 2 недель, с простудой или без нее
- кашель, который сильно мешает сну или повседневной жизни
- трудности с дыханием
- высокая температура
- вялость (сонливость и утомляемость) и плохое самочувствие
- меньше мокрых подгузников, чем обычно, или мало пьете.
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