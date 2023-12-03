Гастроэнтеролог Кашух назвала финики суперфудом для сердца и кишечника. Сколько плодов можно есть в день?
По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух финики считают суперфудом за большое содержание питательных веществ, особенно калия и магния. Эти микроэлементы особенно полезны для сердца и сосудов. Финики иногда называют пищей сердечников.
— Магний влияет на процессы энергетического обмена в клетках и играет важную роль в синтезе белка — это необходимо для роста и восстановления тканей, — рассказала медик.
Витамин В6, содержащийся в финиках, участвует в синтезе аминокислот и производстве серотонина, норадреналина, дофамина, которые влияют на настроение, сон, аппетит.
В финиках много клетчатки, которая помогает регулировать работу кишечника, стимулируя его перистальтику. Она также помогает снизить уровень плохого холестерина в крови.
Финиками нельзя злоупотреблять, они очень калорийны и повышают уровень сахара в крови. Достаточно съедать 3-4 финика в день, лучше в первой половине дня, советует специалист.
Подробнее про калий:
Регулирует уровень жидкости. Калий помогает управлять уровнем воды в клетках и тканях, что особенно важно для правильной работы сердца и почек.
Поддерживает здоровье сердца. Правильный уровень калия снижает риск развития высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
Улучшает функцию мышц. Калий необходим для нормального сокращения мышц и поддержания их здоровья. Помогает предотвратить мышечные судороги.
Калий способствует укреплению костей и уменьшению риска развития остеопороза. Помогает усваивать кальций, а это основной строительный блок костей.
Регулирует уровень сахара в крови. Помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину и может быть полезен для диабетиков.
Поддерживает здоровье почек. Также может помочь снизить риск образования почечных камней.
Кроме фиников, калием богаты бананы, картофель, авокадо, шпинат, грецкие орехи и молоко.
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