Гастроэнтеролог Кашух назвала финики суперфудом для сердца и кишечника. Сколько плодов можно есть в день?

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финики

По словам гастроэнтеролога Екатерины Кашух финики считают суперфудом за большое содержание питательных веществ, особенно калия и магния. Эти микроэлементы особенно полезны для сердца и сосудов. Финики иногда называют пищей сердечников.

— Магний влияет на процессы энергетического обмена в клетках и играет важную роль в синтезе белка — это необходимо для роста и восстановления тканей, — рассказала медик.

Витамин В6, содержащийся в финиках, участвует в синтезе аминокислот и производстве серотонина, норадреналина, дофамина, которые влияют на настроение, сон, аппетит.

В финиках много клетчатки, которая помогает регулировать работу кишечника, стимулируя его перистальтику. Она также помогает снизить уровень плохого холестерина в крови.

Финиками нельзя злоупотреблять, они очень калорийны и повышают уровень сахара в крови. Достаточно съедать 3-4 финика в день, лучше в первой половине дня, советует специалист.

Подробнее про калий:

Регулирует уровень жидкости. Калий помогает управлять уровнем воды в клетках и тканях, что особенно важно для правильной работы сердца и почек.

Поддерживает здоровье сердца. Правильный уровень калия снижает риск развития высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшает функцию мышц. Калий необходим для нормального сокращения мышц и поддержания их здоровья. Помогает предотвратить мышечные судороги.

Калий способствует укреплению костей и уменьшению риска развития остеопороза. Помогает усваивать кальций, а это основной строительный блок костей.

Регулирует уровень сахара в крови. Помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину и может быть полезен для диабетиков.

Поддерживает здоровье почек. Также может помочь снизить риск образования почечных камней.

Кроме фиников, калием богаты бананы, картофель, авокадо, шпинат, грецкие орехи и молоко. 

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