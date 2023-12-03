Биолог Колесникова объяснила, кого кофе доведет до инфаркта, врач Строков рассказал как определить риск

"Главный фермент, который отвечает за метаболизм кофеина в нашем организме - это фермент цитохром Р450 1 А2 и, соответственно, его ген CYP1A2. Если цитохром нормальный и активный, можно пить то самое рекомендованное количество чашек кофе в день", - разъяснила "Российской газете" кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Ирина Колесникова.

«Научная литература в целом показывает, что потребление кофе, как правило, не наносит вреда здоровью», — сказал он. «Но я очень не хочу рекомендовать кому-либо начать пить кофе, если он этого не делает, или увеличить потребление ради какой-либо пользы для здоровья».

"Не все могут позволить себе сложные генетические анализы, поэтому ориентируйтесь на самочувствие. Если после чашки кофе, вы чувствуете чрезмерное возбуждение, учащенное сердцебиение или головную боль - это не ваш напиток", - советует врач-нутрициолог.

Кофеин - это не только кофе

При этом одна чашечка кофе в день таким людям даже полезна - например, снижается риск сердечного приступа. Возможно, это происходит потому, что эта самая чашечка кофе "подстёгивает" работу цитохрома, и он берётся за дело с ещё большим рвением.рассказал о соотношении пользы и вреда кофе.Определить, насколько это слишком много, может быть сложно. Умеренное количество кофеина для одного человека может показаться высокой дозой для другого. Это потому, что некоторые люди усваивают кофеин быстрее.Он советует пациентам, у которых проблемы со сном или нарушения сердечного ритма, выяснить, какую роль может играть кофеин. Воздержитесь от употребления кофеина на некоторое время, чтобы посмотреть, будет ли это иметь значение». Но он не дает однозначной рекомендации избегать кофеина.Кофеин, природный стимулятор, можно найти в различных продуктах, таких как кофейные зерна, чайные листья, какао-бобы, ягоды гуараны и листья йерба-мате. Его также можно создать синтетически и добавить в напитки, такие как газированные напитки и энергетические напитки. Исследования показывают, что около 90% взрослых потребляют ту или иную форму кофеина каждый день.Строков менее гибок в отношении потребления энергетических напитков, которые обычно имеют более высокую концентрацию кофеина, а также добавлены подсластители или углеводы,Один из самых популярных способов его употребления — кофе. По этой причине большинство исследований кофеина сосредоточено вокруг этого напиткаКофеин содержится в популярных лекарствах - таких, например, как цитрамон и аскофен.Ранее МедикФорум писал об опасности жирной пищи для поджелудочной железы.

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