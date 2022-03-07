Врач рассказала, как питаться для восстановления кишечника
Гинеколог Людмила Мудрагель назвала диету для людей с кишечно-психологическим синдромом, синдромом раздраженного кишечника (СРК) и всеми его проявлениями.
По словам специалиста, таким образом питания является GAPS-диета. Эта система рекомендаций была разработана диетологами специально для восстановления работы кишечника и предполагает ограниченное употребление углеводов и полный отказ от глютена, сахара и крахмала.
Такое питание оказывает способствует уменьшению воспалений в кишечнике, вздутия и дискомфорта в животе, нормализации стула и уровня сахара в крови.
Правила диеты сводятся к пяти основным принципам.
1. Приготовление пищи происходит на на очищенном топленом или кокосовом масле.
2. Фрукты следует есть после основного приема пищи в качестве десерта.
3. Утром, после гигиенических процедур необходимо выпивать 1 стакан воды, температурой выше, температуры тела.
4. В рацион постепенно вводятся продукты с пробиотиками.
5. Во время приема пищи рекомендуется принимать 1 столовую ложку овощного сока, так как в нем содержатся ферменты, необходимые для переработки еды.
В список запрещенных продуктов на диете входят: сахар, хлебо-булочные изделия, прошедшие пастеризацию молочные продукты, крахмальные углеводы, бобовые, картофель, соевые продукты, злаки, мясо животных, выращивание которых проходило с применением антибиотиков или гормонов, рыба из искусственных водоемов, соки из магазина, любые полуфабрикаты и спиртные напитки.
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При этом, крайне важно придерживаться правильной последовательности введения такого рациона.
1 этап
Необходимо восстановить стенки кишечника. Для этого из меню исключаются крахмал и грубая клетчатка. В этот период необходимо употреблять теплый бульон небольшими порциями в течение дня.
2 этап
На этом этапе в рацион добавляются мясо или рыбу, в том числе селедку, тушеные овощи, сметану, квашеную капусту, яйца, топленое и сливочное масло. Из специй допустимо использовать соль, перец, свежую зелень.
3 этап
В этот период вводятся кисломолочные продукты натурального происхождения, запечённое мясо, свежевыжатые овощные соки.
4 этап
Диета расширяется, в меню вводятся яблочное пюре в небольшом количестве и сырые овощи в следующей последовательности: очищенные огурцы и помидоры, морковь и свеклу.
5 этап
Последний этап, на котором продолжается введение сырых овощей и фруктов, постепенно добавляются другие продукты.
Перед применением необходима очная консультация врача!
Людмила Мудрагель
Здоровье
Гинеколог
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