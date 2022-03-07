Врач рассказала, как питаться для восстановления кишечника

1. Приготовление пищи происходит на на очищенном топленом или кокосовом масле.

2. Фрукты следует есть после основного приема пищи в качестве десерта.

3. Утром, после гигиенических процедур необходимо выпивать 1 стакан воды, температурой выше, температуры тела.

4. В рацион постепенно вводятся продукты с пробиотиками.

5. Во время приема пищи рекомендуется принимать 1 столовую ложку овощного сока, так как в нем содержатся ферменты, необходимые для переработки еды.

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

Перед применением необходима очная консультация врача!

По словам специалиста, таким образом питания является GAPS-диета. Эта система рекомендаций была разработана диетологами специально для восстановления работы кишечника и предполагает ограниченное употребление углеводов и полный отказ от глютена, сахара и крахмала.Такое питание оказывает способствует уменьшению воспалений в кишечнике, вздутия и дискомфорта в животе, нормализации стула и уровня сахара в крови.Правила диеты сводятся к пяти основным принципам.В список запрещенных продуктов на диете входят: сахар, хлебо-булочные изделия, прошедшие пастеризацию молочные продукты, крахмальные углеводы, бобовые, картофель, соевые продукты, злаки, мясо животных, выращивание которых проходило с применением антибиотиков или гормонов, рыба из искусственных водоемов, соки из магазина, любые полуфабрикаты и спиртные напитки.При этом, крайне важно придерживаться правильной последовательности введения такого рациона.Необходимо восстановить стенки кишечника. Для этого из меню исключаются крахмал и грубая клетчатка. В этот период необходимо употреблять теплый бульон небольшими порциями в течение дня.На этом этапе в рацион добавляются мясо или рыбу, в том числе селедку, тушеные овощи, сметану, квашеную капусту, яйца, топленое и сливочное масло. Из специй допустимо использовать соль, перец, свежую зелень.В этот период вводятся кисломолочные продукты натурального происхождения, запечённое мясо, свежевыжатые овощные соки.Диета расширяется, в меню вводятся яблочное пюре в небольшом количестве и сырые овощи в следующей последовательности: очищенные огурцы и помидоры, морковь и свеклу.Последний этап, на котором продолжается введение сырых овощей и фруктов, постепенно добавляются другие продукты.