Диетолог рассказала, как питаться в Пост

1. Купите фасоль и чечевицу разных цветов, горох, нут, в том числе и консервированные бобы, пасту разных форм из твердых сортов пшеницы и бобовых, киноа, гречку, бурый рис, смесь риса, белый рис, булгур, кус-кус и другие крупы. Готовьте что-то новое из этих продуктов 1-2 раза в неделю

2. Обычное молоко можно заменить растительным. Причем, чем больше разнообразия — тем лучше.

3. Можно попробовать соевый сыр тофу, соевые творог и сметану разных производителей и выбрать самый вкусный для себя.

4. Не следует бояться дефицита белка, так как при разнообразном питании он будет поступать в организм в достаточном объеме.

5. В питание следует добавить больше овощей и фруктов.

«Ну, а спустя неделю пост заканчивается, в сознании человека заканчивается диета. Как результат, начинается переедание, вес быстро растет, набирается с лихвой», — предостерегла она.

Традиционно из рациона постящегося человека исключается мясо, молочные продукты, рыба и яйца. Такие ограничения мало затрагивают тех, кто и в обычной жизни ограничивает эти продукты, для остальных же постное меню может стать серьезным испытанием.Для того, чтобы свести к минимуму дискомфорт, который может сопутствовать этому периоду врач рекомендует придерживаться некоторых правил.Кроме того, эксперт предупредила, что не следует рассматривать Пост, как повод похудеть. В первое время вес действительно будет снижаться, однако голод будет утомлять и человек начнет поиски удовлетворения дефицита калорий, что в итоге приведет к увеличению массы тела.Тем не менее, начинать похудение в этот период можно, но только в сопровождении специалиста.