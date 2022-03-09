Работа в ночную смену лишает памяти

Университет им. Зигмунда Фрейда

Здоровье

астное учебное заведение, которое дает фундаментальные знания в области психологии и психотерапии. Кроме того, именно здесь у студентов впервые появилась возможность получить степени бакалавра и магистра в области психотерапии