Работа в ночную смену лишает памяти
Учёные из Австрии установили, что работающие в ночную смену люди обладают более плохой памятью, по сравнению с теми, кто трудится с 9 до 6. А всё потому, что у них рассинхронизируются циркадные ритмы тела.
В распоряжении науки появилось уже достаточно много доказательств того, что работа в ночную смену чрезвычайно опасна. И вот эксперты из Частного университета Зигмунда Фрейда в Австрии нашли ещё одну ранее неизвестную негативную черту, связанную с работой в ночную смену. У таких людей имеется более плохая память, а скорость мыслительных процессов замедляется, так как в организме происходит рассинхронизация циркадных ритмов. Особенно опасна работа в разные смены, то есть когда сегодня в ночь, а послезавтра - в день. Именно она вызывает массу тяжелейших последствий для здоровья, включая расстройства сна, болезни сердца, ожирение и проблемы с настроением.
Всё это прямое следствие разрушения циркадных ритмов тела - наших внутренних часовых механизмов, которые способствуют выделению гормонов, побуждающих нас ко сну после наступления заката. Австрийские эксперты обнаружили, что сменная работа негативно воздействует и на функционал мозга
Они проанализировали результаты 18 других исследований по влиянию сменной работы на мозг, проведённых с 2005 по 2020 годы и затронувших 19 000 человек. Были оценены такие показатели функционала мозга, как скорость переработки информации, рабочая память, импульсивный контроль и время реакции, а также способность отфильтровать неважные зрительные образы и подсознательно переключаться между теми или иными задачами. Результаты показали, что сменная работа оказывает очень существенное негативное воздействие на импульсный контроль и ситуационную реакцию, свидетельствующие о способности мозга перерабатывать информацию и планировать поведение в целом. Работающий посменно хуже справлялись с 5 из 6 категорий, оценивающих функционал мозга, чем те, кто работал с 9 до 6. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЕ)
Университет им. Зигмунда Фрейда
Здоровье
астное учебное заведение, которое дает фундаментальные знания в области психологии и психотерапии. Кроме того, именно здесь у студентов впервые появилась возможность получить степени бакалавра и магистра в области психотерапии
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