Врач Монахов: по каким внешним симптомам можно определить больную печень

104 Фото: istockphoto.com
здоровье печени

Помимо биохимического анализа крови наличие больной печени у человека позволяют определить некоторые внешние симптомы, говорит гепатолог Дмитрий Монахов.

В интервью врача прозвучало пояснение о том, что печень способна довольно долго компенсировать тот ущерб, который ей наносят имеющееся ожирение, злоупотребление лекарствами, пьянство и другие вредные привычки. Однако когда ресурс адаптационных механизмов оказывается исчерпанным, возникают определенные внешние симптомы.

В частности, больная печень «заявляет» о себе астеновегетативным синдромом с характерными для него слабостью, вялостью, отсутствием энергии и сил.

«Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени. В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов», - сообщил врач Пятому каналу.

Также Монахов назвал другие внешние симптомы, по которым можно определить больную печень.
  • Желтушность кожи, глазных белков.
  • Тошнота.
  • Рвота.
  • Тяжесть, ощущаемая в правом подреберье.
Также, добавил медик, можно выполнить ультразвуковое обследование – УЗИ позволяет увидеть измененный орган.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как узнать, не является ли слишком высоким уровень холестерина в крови.
Дмитрий Монахов
Дмитрий Монахов
Здоровье
врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук
Теги : болезни печени, симптомы заболевания, Дмитрий Монахов