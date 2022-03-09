Врач Монахов: по каким внешним симптомам можно определить больную печень
Помимо биохимического анализа крови наличие больной печени у человека позволяют определить некоторые внешние симптомы, говорит гепатолог Дмитрий Монахов.
В интервью врача прозвучало пояснение о том, что печень способна довольно долго компенсировать тот ущерб, который ей наносят имеющееся ожирение, злоупотребление лекарствами, пьянство и другие вредные привычки. Однако когда ресурс адаптационных механизмов оказывается исчерпанным, возникают определенные внешние симптомы.
В частности, больная печень «заявляет» о себе астеновегетативным синдромом с характерными для него слабостью, вялостью, отсутствием энергии и сил.
«Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени. В дальнейшем, если обратиться к специалисту, то в биохимическом анализе крови мы увидим повышение билирубина, повышение некоторых печеночных ферментов», - сообщил врач Пятому каналу.
Также Монахов назвал другие внешние симптомы, по которым можно определить больную печень.
- Желтушность кожи, глазных белков.
- Тошнота.
- Рвота.
- Тяжесть, ощущаемая в правом подреберье.
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Дмитрий Монахов
Здоровье
врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук
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