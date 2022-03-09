Уровень холестерина в крови: как узнать, не слишком ли он высок
Высокий уровень холестерина является состоянием, с которым сталкиваются тысячи людей, хотя иногда бывает трудно сказать, страдает ли кто-то гиперхолестеринемией, поскольку заметные симптомы могут отсутствовать.
Организму для эффективной работы требуется некоторое количество холестерина, однако тело нуждается только в его определенной форме. Для поддержания хорошего здоровья необходим холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности) и как можно меньше холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности). Высокий уровень холестерина ЛПВП улучшает работу сердца, общее состояние организма. Но когда становится высоким уровень ЛПНП-холестерина, он формируется в виде бляшек и блокирует артерии, повышая кровяное давление и риск сердечных заболеваний. Именно по этим причинам холестерин ЛПВП часто называют «хорошим», а холестерин ЛПНП – «плохим».
Взрослым людям рекомендуется знать свой уровень холестерина. По словам врачей, существует единственный эффективный способ узнать, не слишком ли он высок:
«Чтобы узнать, насколько высок уровень холестерина в организме, достаточно простого анализа крови. Если они слишком высокий, можно принять ряд мер для исправления существующего дисбаланса».
Меры, о которых говорят медики, включают назначение лекарств (статинов), помогающих контролировать уровень холестерина в организме, а также определенные изменения образа жизни – коррекция рациона питания, физическая активность, отказ от курения и чрезмерного потребления алкоголя.
Национальная служба здравоохранения NHS рекомендует:
«Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить потребление жирной пищи, которая содержит насыщенный тип жира. Следует чаще употреблять продукты, которые содержат более здоровый тип жира – ненасыщенного», - говорят эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неприятные симптомы могут говорить, что человек злоупотребляет мясными продуктами.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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