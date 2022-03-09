Уровень холестерина в крови: как узнать, не слишком ли он высок

«Чтобы узнать, насколько высок уровень холестерина в организме, достаточно простого анализа крови. Если они слишком высокий, можно принять ряд мер для исправления существующего дисбаланса».

«Чтобы снизить уровень холестерина, постарайтесь сократить потребление жирной пищи, которая содержит насыщенный тип жира. Следует чаще употреблять продукты, которые содержат более здоровый тип жира – ненасыщенного», - говорят эксперты.